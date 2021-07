Valentina Vignali e il suo outfit cittadino in giro per Valencia. La cestista sgancia una proposta che fa perdere la concentrazione

Valentina Vignali lascia Roma e si gode le sue vacanze estive fuori dall’Italia. La super influencer ha scelto Valencia come sua destinazione per un viaggio con le sue migliori amiche. Relax e divertimento tra donne per alcuni giorni lontana dal suo fidanzato Lorenzo Orlandi.

Oltre agli scatti ed i video in città, la Vignali ha dato anche informazioni pratiche ai suoi follower in merito al viaggio. Cosa è necessario fare per recarsi in Spagna e come comportarsi.

Valentina Vignali, lato B in primo piano e strappo che stuzzica

