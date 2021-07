Amadeus e la sua prima moglie: la donna che gli ha fatto battere il cuore prima di Giovanna Civitillo. I dettagli su Marisa

Oggi tutti conosciamo Giovanna Civitillo, la bella, simpatica e preparata moglie di Amadeus. I due si sono conosciuti sul lavoro, nel corso de “L’Eredità” quando lui presentava e lei faceva parte del team delle professoresse.

Un amore forte ed intenso che ha dato vita al loro figlio José Alberto. I due sono molto discreti e solo grazie all’intraprendenza di Giovanna ogni tanto vediamo qualche scatto di coppia o di famiglia su Instagram. Il loro profilo è condiviso ma Amadeus non è amante della pubblicazione social.

Ma sapete che prima di Giovanna il celebre presentatore ha avuto un’altra moglie? Vi diciamo tutto su di lei.

Amadeus e la prima moglie, lei è Marisa

Amadeus prima di sposare la sua Giovanna Civitillo nel 2009 è stato legato ad un’altra donna. Lei si chiama Marisa Di Martino, la donna con la quale il presentatore ha messo al mondo la sua prima figlia, Alice.

Amadeus e Marisa si sono sposati nel 1993 ed il loro testimone di nozze è stato un grande showman, l’amico più caro del presentatore che ha voluto con lui anche sul palco dell’Ariston: Rosario Fiorello.

I due, dopo 14 anni di matrimonio, hanno divorziato. Il motivo? Mai raccontato pubblicamente da entrambi. Ecco che così ancora oggi, dopo tanti anni, sono ancora ignote le cause che hanno portato all’allontanamento tra i due.

Marisa è sempre stata molto riservata, lontana dal mondo dello spettacolo e dai riflettori. Su come sia oggi, su cosa faccia e se anche lei, come il suo ex marito, si sia rifatta una vita accanto ad un altro uomo non si sa nulla. La donna non è presente nemmeno sui social quindi è davvero difficile avere informazioni recenti su di lei.

Al contrario Giovanna la vediamo in tutto il suo splendore su Instagram e proprio ieri ci ha deliziato con lo scatto del matrimonio in occasione del 12esimo anniversario con Amadeus.