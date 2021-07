Laura Torrisi sfodera un nuovo e super sexy bikini. Bagnata dalle onde ci regala un sorriso propiziatorio ed il pubblico non ci capisce più nulla

Estate e vacanze bollenti per Laura Torrisi. La bombastica attrice ha scelto la sua terra d’origine, la Sicilia per trascorrere il relax di questi caldi mesi.

Come sempre lei è vera e semplice e sui social condivide le sue giornate. Non solo spiaggia, mare, relax e bikini super sexy ma anche cucina e ricette sfiziosissime. Così si gode il riposo e un momento di serenità dopo un inverno non proprio sereno, tra la pandemia e gli interventi per l’endometriosi.

Laura Torrisi e il super bikini: la FOTO

Un nuovo e super bikini ci regala Laura Torrisi, ennesimo contributo dalle vacanze ed un pubblico che non capisce più nulla. Più giunonica che mai l’ex di Pieraccioni sorride bagnata dalle onde e nel mentre ci mostra un lato A così prosperoso che i triangolini del costume sembrano non reggere.

Le forme generose della bella attrice si fanno apprezzare in tutta la loro genuinità e prorompenza tanto che il suo sorriso passa in secondo piano. A bordo piscina ci mostra sullo sfondo i nuvoloni che incombono e così prova a scacciare via il brutto tempo con il sorriso.

“Esiste la danza del sorriso per allontanare un temporale in arrivo? 😁⛈💃🏻” scrive in modo ironico a corredo del suo post ma a parte qualcuno come Sandra Milo che definisce il sorriso della bella Laura propiziatorio, gli altri hanno occhi solo per il fisico magnifico e per quel decolleté che catalizza l’attenzione quasi come se fosse una calamita.

“Mamma mia che roba” l’esclamazione di un fan della Torrisi che davanti a questo spettacolo della natura non resiste e scrive tutto quello che pensa. In sole tre ore i like fioccano, oltre 57 mila cuori sotto l’ennesimo scatto estivo che conferma l’attrice come una delle regine dell’estate 2021.