Anna Tatangelo saluta tutti e l’inquadratura è magnifica. Difficile resiste davanti ad uno spettacolo di questo genere

Incontenibile è l’aggettivo più adeguato per descrivere Anna Tatangelo in questo periodo magico della sua vita. Non solo in musica con il boom del suo ultimo album Annazero ed i singoli Serenata e Sangria che spopolano in radio e sulle piattaforme, ma anche nelle sue proposte super sexy.

Non c’è un attimo di pace per i suoi follower. Non c’è mai uno scatto o un video che non mandi in visibilio i fan. Anna si sente più bella che mai e si vede. Le Instagram Stories di oggi sono di fuoco.

Anna Tatangelo, risveglio al top: il lato A esplode

