Maria De Filippi lascia senza parole il suo pubblico. Quello che potrebbe arrivare nella prossima edizione di “C’è posta per te” è qualcosa di incredibile

“C’è posta per te” è uno dei programmi più attesi per la prossima stagione televisiva. Lo storico programma di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi non conosce crisi e, da anni ormai, è il re indiscusso del sabato sera.

Non c’è trasmissione che tenga, Maria le batte tutte. La Rai ha fatto diversi esperimenti ma contro la regina di Mediaset non c’è storia. E come accade per gli altri programmi in palinsesto, si lavora già da ora per confezionare delle puntate che possano essere sempre più ricche e con novità.

Le anticipazioni di questi giorni su “C’è posta per te” parlano di qualcosa di incredibile. Se le voci saranno confermate, negli studi Mediaset potrebbe arrivare una super ospite internazionale. Non è la prima volta che accede ma ora il nome è infuocato perché il personaggio non è solo dello showbitz, è molto di più.

“C’è posta per te”, Maria De Filippi si prepara al colpaccio

Maria De Filippi si prepara a fare il colpaccio dell’anno. Lady Costanzo potrebbe portare in Italia un personaggio che le varrebbe l’appellativo di Oprah Winfrey italiana. La conduttrice, infatti, sta cercando di agganciare nientepopodimeno che l’ormai ex duchessa di Sussex, Meghan Markle.

A lanciare questa indiscrezione è stato il settimanale Chi che ha parlato di un ritorno del programma del sabato sera su Canale 5 per gennaio 2022 con grandi novità. E tra le indiscrezioni choc, compare la voglia della conduttrice di portare in Italia la moglie del principe Harry.

I tempi sono ancora lunghi per la messa in onda e Maria avrebbe tutto il tempo per lavorare a questo progetto.

Per lei che è abituata a scoop e grandi ospitate non sarebbe difficile, ma se riuscisse a portare Meghan Markle in Italia si aggiudicherebbe di certo il colpo televisivo non solo dell’anno ma forse di tutto il decennio. Restiamo in trepida attesa.