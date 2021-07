Anche Silvia Toffanin ha ceduto al ritocchino estetico. Ecco cosa ha fatto la compagna dell’Ad di Mediaset

Silvia Toffanin è una delle grandi regine di Mediaset. Non solo perché è la signora Berlusconi, anche se lei e il figlio del Cavaliere non sono sposati, ma perché riesce ad attirare il pubblico come nessuno mai.

Di carriera la conduttrice di “Verissimo” ne ha fatta. È partita con il ruolo di letterina a “Passaparola”, lo storico quiz condotto da Gerry Scotti dopo la sua partecipazione a “Miss Italia” nel ’97 e poi le porte della conduzione per lei si sono aperte con “Non solo moda”. Dal 2004 ad oggi il sodalizio con “Verissimo”.

Anni di grandi soddisfazioni, di maturazione personale e artistica e oggi una nuova sfida per lei. Silvia avrà l’onore e l’onere di far riprendere le sorti della domenica pomeriggio con il bis del suo rotocalco dedicato alle storie dei personaggi famosi.

La sola, al momento, che può combattere con l’amatissima Mara Venier. E così dalla prossima stagione la compagna di Pier Silvio farà un ulteriore passo in avanti per la sua carriera. Una nuova sfida per lei che non si è mai fermata. Ma sapete che la bella Toffanin è cambiata nel tempo? Ecco come.

Silvia Toffanin e il ritocchino: ecco cosa ha fatto

Silvia Toffanin nonostante la notorietà è rimasta sempre una donna umile, con i piedi per terra, tenendosi lontana da pettegolezzi e riflettori dello spettacolo.

Fa di tutto per preservare la riservatezza sua, del suo compagno e dei figli nati dalla loro unione, Lorenzo Mattia nel 2010 e Sofia Valentina nel 2015. Silvia e il rampollo di casa Berlusconi sono amatissimi ma a loro non piace la vita mondana e della loro vita si sa ben poco.

Ma i rumors che circolano a Cologno Monzese dicono che anche la Toffanin abbia fatto ricorso a dei piccoli ritocchi estetici. Chirurgia plastica? Nient’affatto! La signora Berlusconi si sarebbe sottoposta a degli interventi odontoiatrici per migliorare il suo sorriso.

Nulla di eccessivo dunque e che non ha cambiato i suoi connotati. Silvia ha scelto un aiuto non invasivo e che le permette di colloquiare con il suo pubblico in maniere più serena. Per il resto, c’è da dire, per il bellissimo fisico che ha non ha bisogno di rimodella nulla.