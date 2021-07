Dove rivedremo Lorella Cuccarini questo autunno: la showgirl annuncia i suoi prossimi progetti lavorativi e spiega in che rapporti è con la Rai

Terminata la sua stagione televisiva con l’esperienza nel talent di Amici, dove ha ricoperto il ruolo di insegnante di ballo, il pubblico era in attesa di ricevere notizie sui progetti futuri di Lorella Cuccarini. Dopo diverse indiscrezioni la showgirl ha finalmente annunciato cosa il futuro ha in serbo per lei. Nessun ritorno in Rai, lasciata dalla conduttrice in seguito alle vicissitudini a La Vita in Diretta, verso la quale però dichiara di non provare risentimenti. Un problema che sottolinea di aver lasciato alle spalle. “Ora guardo avanti“, annuncia in un’intervista al settimanale Oggi.

La telefonata di Maria De Filippi: Lorella Cuccarini pronta a rimettersi in gioco

Una delle domande più spinose ha finalmente avuto risposta. Lorella Cuccarini tornerà ad Amici anche nella nuova edizione? È proprio l’esperta di ballo a confermarlo durante l’intervista.

Sì, Lorella Cuccarini sarà nuovamente una professoressa nel talent di Canale 5. A rivolerla la padrona di casa, Maria De Filippi, che l’ha richiamata proprio negli ultimi giorni. “Sono contenta, si tratta di un’esperienza eccezionale che mi mette in gioco anche come persona oltre che come professionista“, ha spiegato. “È un privilegio sincero farne parte, sono molto grata a Maria e alla Fascino per aver creduto in me“, scrive su Instagram comunicando la notizia del suo ritorno ad Amici.

Dopo l’allontanamento dalla Rai è stata proprio la conduttrice Mediaset a darle l’opportunità di ricominciare, volendola nel ruolo di insegnante di ballo. Nel corso della ventesima edizione è riuscita a trasmettere agli allievi il suo sapere e l’esperienza accumulata nei numerosi anni di carriera che vanta alle sue spalle.

Alla domanda se sarebbe disposta a lasciarsi coinvolgere in altri progetti collegati proprio alla De Filippi, Lorella ha risposto affermativamente. “Perché no? Non avrei dubbi in merito“, ha sottolineato.

La nuova edizione del talent di Canale 5, tradizionalmente attesa per l’inverno, ha subito uno slittamento e inizierà in anticipo. La prima puntata è stata infatti fissata per sabato 18 settembre.