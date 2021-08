“L’Eredità” scalda i motori: c’è la data di inizio e tante belle novità

Tutto pronto per la ripartenza de “L’eredità”, il game show di Rai 1 che da anni attira l’attenzione dei telespettatori. Le anticipazioni sulla nuova edizione

Siamo ancora tutti in spiaggia, sotto il sole cercando di non soffrire troppo il caldo eccessivo di questa torrida estate 2021 e nel mentre si lavora e si scrive il futuro prossimo della televisione. A settembre si sa, è un po’ come gennaio, dopo le vacanze tutto torna alla normalità e anche in televisione si ricomincia con la programmazione autunnale.

Il lavoro più grande è stato già fatto, i palinsesti sono stati presentati con i rispettivi programmi e presentatori, tra grandi conferme e novità, tanto per Mediaset che per Rai. A breve ricomincia la sfida tra le due aziende con la tv che tornerà ad essere protagonista nelle case degli italiani, soprattutto alla sera.

Grande conferma “L’eredità” con il suo storico presentatore, Flavio Insinna. Vediamo quando inizia e quali sono le novità.

“L’Eredità”: data di inizio, puntate e cast

A partire da settembre “L’eredità” festeggia la sua ventesima edizione. Compleanno importante per il quiz di Rai 1 realizzato in collaborazione con Banijay Italia. Si inizia il 27 settembre, come sempre, poco prima delle 19 per un’ora di divertimento in compagnia dei tanti concorrenti che, di sera in sera, cercheranno di soffiare il posto al campione. Quello in carica è Fabrizio Di Massimo di Latina, toccherà a lui aprire le danze e mantenere ben stretto il suo titolo.

Manca ancora più di un mese per l’inizio del game show che in questi giorni estivi è sostituito da “Reazione a Catena – L’intesa vincente”. La nuova stagione, “L’Eredità”, come riporta Blogtv, andrà in onda fino al 5 giugno 2022 con circa 240 puntate realizzate nello Studio 4 degli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi, a Roma.

Non mancheranno le Professoresse. Saranno ancora, per il terzo anno consecutivo, Sara Arfaoui e Ginevra Pisani che, secondo il sito dedicato ai programmi tv, affiancheranno Flavio Insinna in una nuova veste che per il momento resta ancora top secret.

Come sempre l’immancabile gioco finale, La Ghigliottina nella quale il campione in carica è chiamato ad indovinare la parola segreta. Prima però tutte le altre sfide: Gli Abbinamenti, L’Una o l’Altra, I Fantastici Quattro, La Parola, Il Triello e 2 passi dalla Ghigliottina.