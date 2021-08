Diletta Leotta, la dama bianca che incanta il Duomo: una fata – FOTO

Tutti fermi e in silenzio davanti alla bellezza di Diletta Leotta. Anche il simbolo di Milano si inchina davanti a lei

Come sempre succede, tutto torna. Ed è così anche per il calcio, la serie A e per Diletta Leotta. Dopo una lunga pausa estiva, la giornalista di Dazn è tornata al timone dei programmi calcistici, in studio e a bordo campo per commentare le primissime partite che segnano l’inizio del campionato.

Tifosi euforici per il ritorno in campo dei propri beniamini e per poter vedere di nuovo una delle giornaliste più amate e desiderate, proprio lei, la compagna di Can Yaman. A pochi giorni dal suo 30esimo compleanno, la bella siciliana è tornata al lavoro ed i suoi fan l’acclamano ancora di più di un calciatore.

Diletta Leotta, in bianco le forme esplodono: la FOTO

