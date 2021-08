“Striscia la notizia”, arriva una coppia inedita di conduttori: i nomi

“Striscia la notizia” si rinnova. Quest’anno Antonio Ricci ha assoldato una nuova coppia: due nomi di spicco dello spettacolo

Manca meno di un mese all’inizio della nuova edizione di “Striscia la Notizia” e cominciano a trapelare già le prime anticipazioni. Il tg satirico di Antonio Ricci è giunto alla sua 34esima edizione e già da ora si prennuncia piena di novità.

L’inizio per la stagione 2021-22 è fissato per lunedì 27 settembre. Dopo l’addio di Ficarra e Picone il cambiamento era scontato ma forse nessuno immaginava che Ricci avrebbe fatto una scelta del genere.

Dietro al bancone arrivano due grandi nomi che formano per il piccolo schermo una coppia davvero inedita.

“Striscia la notizia”, ecco chi condurrà

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Siani (@alessandrosianiofficial)

Saranno Vanessa Incontrada e Alessandro Siani i nuovi conduttori di “Striscia la notizia”. Ad annunciarlo, in anteprima, il numero di questa settimana di Tv Sorrisi e canzoni.

La Incontrada e Siani portano così una ventata di cambiamento e di assoluto rinnovamento non solo nel tg satirico di Canale 5 ma in tutta la Mediaset che per la nuova stagione propone davvero un restyling, di volti e programmi, interessante.

Ricci con la sua 34ma edizione, oltre che dietro il bancone, cambia anche sul bancone. Questa che sta per iniziare sarà, infatti, l’edizione del cambio delle veline. Dopo Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva che detengono il record di presenze, arrivano la bionda Talisa Ravagnani e la mora Giulia Pelagatti, entrambe ex allieve di “Amici”.

Con la notizia dell’arrivo di Vanessa Incontrada a “Striscia la notizia” spuntano già alcune polemiche. Sul web, infatti, c’è chi fa notare che la nota attrice diversi anni fa aveva criticato il programma di Antonio Ricci e le veline. Che abbia cambiato idea a distanza di tempo?

“Qual è il senso delle due veline che ballano a Striscia la notizia?” si era chiesta la Incontrada spiegando a La Stampa che lei guardava pochissimo la tv. Le sue parole avevano fatto molto “rumore” e ora, dieci anni dopo, sarà proprio lei ad essere al timone della trasmissione che aveva criticato.

“Antonio Ricci dice che è un modo di fare ironia – diceva – A me non sembra, sono due belle ragazze che fanno un ballettino, ma cosa vuol dire?”. La Incontrada risponderà? Vedremo.