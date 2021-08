“Uomini e donne”, le prime anticipazioni: le novità e la data d’inizio

Quasi tutto pronto per la nuova stagione televisiva che prenderà il via a settembre. Tra i programmi che ripartiranno anche “Uomini e Donne”: i dettagli

Settembre è ormai alle porte e con esso il palinsesto televisivo è pronto a ripartire, per la gioia del pubblico che potrà tornare a seguire con passione le proprie trasmissioni preferite. Tra i programmi più amati di Mediaset troviamo Uomini e Donne che riprenderà il suo posto nel pomeridiano di Canale 5. Giunto alla sua ventunesima stagione, il dating show di Maria De Filippi intratterrà i telespettatori che potranno tornare a seguire le vicende del Trono Classico e del Trono Over, e dei loro rispettivi protagonisti.

Quando inizia Uomini e Donne: le anticipazioni

Il pubblico di Canale 5 non dovrà attendere ancora molto, Uomini e Donne tornerà in onda tra poco meno di un mese. La prima puntata è stata fissata per lunedì 13 settembre sebbene le registrazioni siano iniziate proprio in questi giorni.

Riconfermati Tina Cipollari e Gianni Sperti, storici opinionisti del programma, che commenteranno le dinamiche in studio insieme a Tinì Cansino. Ci sarà ancora una volta Gemma Galgani, altra presenza fissa nella trasmissione, e non mancheranno le diatribe tra quest’ultima e l’opinionista.

Numerose le indiscrezioni su chi salirà sul trono in questa nuova stagione, compresa quella che vede coinvolta la prima tronista transgender. Bisognerà attendere le presentazioni ufficiali per conoscere chi saranno i protagonisti in cerca d’amore.

