Dopo numerose indiscrezioni arriva la decisione di Mediaset: chi andrà a sostituire Barbara D’Urso nella domenica pomeriggio di Canale 5

Con l’arrivo di settembre si apre anche una nuova stagione televisiva che porterà delle novità in casa Mediaset. Come è stato annunciato durante la presentazione del palinsesto, Barbara D’Urso non sarà più protagonista della domenica di Canale 5. Dopo “Live – Non è la D’Urso” la presentatrice ha dovuto dire addio anche a “Domenica Live“, mantenendo invece salda la sua posizione nel pomeridiano settimanale. Dopo numerose indiscrezioni è arrivata la conferma su chi prenderà il suo posto.

Canale 5 raddoppia: chi andrà in onda la domenica pomeriggio

Molte le ipotesi diffuse negli ultimi mesi riguardo a chi -e quale trasmissione- potesse occupare la domenica pomeriggio di Canale 5 e andare a contrapporsi alla spietata concorrenza di un programma di successo come Domenica In. Arriva ora la conferma ufficiale.

Questo compito spetterà a Silvia Toffanin che da settembre raddoppierà l’appuntamento con Verissimo. Il noto salottino riprenderà il consueto appuntamento del sabato pomeriggio, subito dopo Amici, ma terrà compagnia al pubblico anche di domenica.

Una scelta che sorprende ma che dà un chiaro segnale su quale sia la linea seguita da Mediaset. Un programma come Verissimo bilancia equamente intrattenimento e informazione, e si lega al pubblico attraverso una chiave emotiva non indifferente.

Silvia Toffanin si occuperà di una lunga serie di interviste alle quali non è escluso possano aggiungersi segmenti inediti. La trasmissione, iniziata nel 1996, rappresenta ancora oggi un programma di punta di Mediaset anche grazie all’innovazione portata dalla conduttrice, che ne è al timone ormai dal lontano 2006.

Giunto alla sua venticinquesima edizione, Verissimo festeggia raddoppiando il suo appuntamento. Riuscirà a sbaragliare la concorrenza? La risposta a partire da metà settembre quando il programma tornerà a occupare il suo posto nel palinsesto di Canale 5.