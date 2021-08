Schianto in Scooter, muore giovane ragazzo: si cerca pirata della strada

Un ragazzo ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto a Roma. Il veicolo che lo ha investito ha proseguito la sua corsa, senza fermarsi a prestare soccorso. Si cerca pirata della strada

Le strade del nostro paese tornano a essere teatro di eventi strazianti. Intorno alle ore 5 del mattino di oggi, 28 Agosto, è deceduto a Roma un giovane. Era alla guida di uno scooter elettrico. La vittima è stata colpita in via Ostiense, all’altezza di Ponte Spizzichino. Il mezzo che si è reso protagonista della tragedia, investendo il ragazzo, non si è fermato a prestare soccorso. É caccia aperta al pirata della strada.

Roma, terribile incidente su uno scooter: muore giovane ragazzo colpito da un pirata della strada

Non si conoscono ancora le generalità del ragazzo che oggi, sabato 28 agosto, intorno alle 5 del mattino, è stato investito nel quartiere Ostiense di Roma.

Lo scontro non gli ha lasciato scampo. Ha perso la vita in seguito all’impatto. Da quanto si apprende, il giovane era a bordo di uno scooter elettrico quando è stato centrato da un’automobile in corsa all’incrocio tra via Ostiense e il ponte Settimia Spizzichino.

Il conducente non si è fermato per prestare i primi soccorsi. Anzi, è fuggito via subito dopo l’incidente, facendo perdere completamente le sue tracce. I carabinieri della stazione Garbatella, in transito con una pattuglia, sono stati allertati dai passanti che si sbracciavano per la strada per segnalare l’evento nefasto. La polizia locale è già in azione per fare i primi rilievi e avviare le indagini. É caccia aperta al pirata della strada.

Purtroppo, nonostante l’intervento dei medici e degli operatori del 118, allertati tempestivamente, non c’è stato nulla da fare per il ragazzo in sella allo scooter. Si è solamente potuto constatarne il decesso, avvenuto poco dopo lo scontro fatale.