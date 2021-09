L’entrata di Raffaella Fico al “Grande Fratello Vip” non è passata inosservata, così come le parole rivolte all’ex compagno e padre di sua figlia, Mario Balotelli

Correva l’anno 2008 quando una sconosciuta Raffaella Fico faceva per la prima volta il suo ingresso nella casa del Grande Fratello. Lo ha fatto nuovamente nel corso della prima puntata della sesta edizione Vip, entrando a far parte del cast presentato da Alfonso Signorini. In questi tredici anni ha avuto modo di costruirsi una carriera come showgirl e modella ed è diventata mamma di Pia, avuta con il calciatore Mario Balotelli. Proprio nei confronti di quest’ultimo non si è risparmiata e tra i due è già scontro a distanza.

La replica di Mario Balotelli alle parole di Raffaella Fico: “Cattiverie e bugie”

Raffaella Fico non ha perso tempo e già nel video di presentazione ha fatto riferimento all’ex fidanzato, nonché padre della figlia. La showgirl lo ha definito il suo amore più grande ma non ha mancato di sottolineare quanto sia stato complesso per lei avvicinare il calciatore alla bambina.

Tra pratiche di riconoscimento e la rottura del loro rapporto non è stato semplice, anche se ora le cose sembrerebbero cambiate. Raffaella lo ha definito un bravo padre, lasciando però spazio a una dichiarazione che ha fatto parlare.

“Potrebbe fare di più, molto di più” ha affermato riferendosi al suo ruolo di genitore, lasciando intendere che Balotelli non sia poi così presente come dovrebbe nella vita della figlia. Queste sue parole hanno innescato un tentativo da parte di Alfonso Signorini di approfondire la questione che è stata tuttavia lasciata in sospeso, almeno per il momento.

Il calciatore non è riuscito a trattenersi e attraverso il suo profilo Instagram ha commentato quanto accaduto in trasmissione. “Pure ora che sono in Turchia lontano da tutto e tutti dovete continuare a punzecchiare con cattiverie e bugie. Che palle“, scrive.

Entro la fine dell’esperienza di Raffaella Fico i due avranno modo di confrontarsi pubblicamente? Mario Balotelli non è nuovo alle dinamiche del reality, nella scorsa edizione sono state numerose le sue apparizioni in seguito alla partecipazione del fratello Enock Barwuah.