Giulia Provvedi de Le Donatella lascia ancora una volta senza fiato. La sorella la riprende mentre balla allo specchio: movenze da crepacuore

Tutti ormai conosciamo Le Donatella per la loro spontaneità, per il loro essere un po’ pazzerelle ma nello stesso tempo complici, ragazze super sensuali e con un forte senso dell’umorismo. Con i loro video sui social spopolano ormai ovunque perché sono originali, riescono a strappare sempre un sorriso, prendendosi in giro e mostrando a tutti come una complicità come la loro, che sono sorelle gemelle, è difficile eguagliarla.

Spesso nei loro video compare anche Nicole, la figlia di Silvia Provvedi, bella e simpaticissima anche lei, nella sua tenerezza di bambina di poco più di un anno. Oggi le due sorelle sono tornate con un nuovo video ed i fan sono impazziti di nuovo.

Giulia de Le Donatella senza freni, lato B e movenze da urlo

Le Donatella sono tornate su Instagram con un nuovo video. Uno dei tanti penseranno i più? Assolutamente no precisiamo noi. Anche questa volta le due sorelle gemelle, Silvia e Giulia Provvedi, hanno saputo catturare l’attenzione del loro pubblico e mandare su di giri i fan che davanti alla loro bellezza proprio non resistono.

Vestite di tutto punto, con i capelli raccolti in una perfetta acconciatura a chignon e un abito lucido che le fascia rimarcando il loro sinuoso fisico, giallo per Silvia e rosso per Giulia, scatenano l’euforia dei follower. Inizialmente si vede Silvia che si riprende allo specchio, ma poi la camera va su Giulia che si diletta in una acrobazia da batticuore.

Piedi, con tanto di tacchi a spillo, poggiati allo specchio e mani a terra. Sedere in alto ed un movimento di bacino che è da infarto. Equilibrio perfetto da parte di Giulia, un lato B eccezionale che si muove così veloce, roteando da destra e sinistra tanto che l’abito sembra scoppiare, ed i fan che restano a bocca aperta.

L’abito sembra quasi cadere e anche il seno attira l’attenzione. Un’esplosione inaudita di sensualità con un ottimo spirito di simpatia.