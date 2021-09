“Come sei bona” Nina Moric bella da morire: la FOTO che ti lascia di sasso

Nina Moric sembra rinata: la modella sfodera su Instagram un primo piano magistrale. Per i suoi fan è davvero pazzesca

Nina Moric torna a sorridere e lo fa affianco a quell’uomo che nella sua vita non è andato mai via: il suo ex marito, il padre di suo figlio. Parliamo ovviamente di Fabrizio Corona.

I due hanno ritrovato l’intesa e dopo le belle parole che l’ex re dei paparazzi ha speso sui social per lei, dedicandole “La storia siamo noi”, arriva la notizia che i due sono tornati a vivere insieme. A lanciarla è LaPresse che spiega che Nina e Fabrizio hanno deciso di vivere di nuovo sotto lo stesso tetto, a casa di lui, per amore del figlio Carlos che si merita un po’ di serenità.

Che sia riscoppiato l’amore? Questo i due non lo dicono, ma la scelta conferma che tra di loro c’è quel filo sottilissimo che non li fa separare nonostante il dolore vissuto.

Nina Moric ed un primo piano wow: la rinascita

E che Nina Moric stia vivendo un momento più sereno della sua vita è palese anche sui social. Lo si legge dal suo volto, dai suoi occhi. Solo ieri sera ha regalato a tutti i suoi 663 mila follower tre magnifiche foto. Scatti da vedere assolutamente e che ti lasciano di sasso.

È come se la modella fosse tornata indietro nel tempo. Nina sembra quella di un tempo, radiosa, piena di voglia di vivere, con un viso più rilassato e pronto a vivere, ancora, mille avventure. Bellissima è l’ex di Fabrizio Corona, come, forse, non la vedevamo da tempo.

Capelli mossi con onde leggere che le cadono sulle spalle ed un trucco in viso che la valorizza in tutto e per tutto. Labbra carnose e ben definite, volto luminoso ed occhi da cerbiatta che rispendono e ti rapiscono.

Per lei arrivano i complimenti più belli e non ci sono applausi che bastino. “Come sei bona” le scrive uno dei suoi tanti fan e molti altri sottolineano come questo sia davvero il suo momento: “Una rinascita ! Stupenda😍” sottolinea un altro fan.