Puntata avvincente quella di ieri sera del “GF Vip” su Canale 5. Colpo di scena per gli inquilini della casa più spiata d’Italia e per il pubblico. Nel momento dedicato allo svelamento del verdetto del televoto, Signorini ha dato a tutti una comunicazione inaspettata.

“Vi annuncio che stasera non è prevista l’eliminazione – ha esordito il giornalista – Il pubblico ha votato chi di voi quattro merita di essere salvato e ha scelto il suo favorito che è Miriana Trevisan”. Una bella soddisfazione per la showgirl ed ex valletta di Mike Buongiorno, anche se la sua reazione non è affatto piaciuta al conduttore che ha perso la pazienza.

Miriana Trevisan indecisa, Signorini la riprende

Miriana Trevisan ha avuto la meglio sui suoi sfidanti: Gianmaria Antinolfi, Andrea Casalino, Nicola Pisu. A lei è stato così affidato un compito non facile. Scegliere uno dei tre e rimandarlo al televoto per l’eliminazione di venerdì.

La Trevisan è stata da subito indecisa. Non sapeva chi scegliere mostrando diversi tentennamenti. Signorini al primo colpo l’ha avvisata: “Prima di dirmelo sappi che noi qui in studio e presumo anche il pubblico a casa abbia visto che Gianmaria ti ha suggerito di nominare lui”.

Un passaggio questo che ha molto infastidito il giornalista che ha ribadito come le regole del gioco siano chiare, invitando Gianmaria a tacere e lasciando la Trevisan libera di decidere. “Sappi che a questi giochetti non ci caschiamo. Siamo abituati” ha chiosato il presentatore.

Miriana ha cercato di “giustificarsi” spiegando di essere indecisa tra Gianmaria perché voleva uscire per andare dalla sua fidanzata e Andrea con il quale non ha molto rapporto ma Signorini ormai ha perso la pazienza. Ha invitato la Trevisan ad essere autonoma senza seguire un’onda. “Non puoi dire prima Andrea poi Gianmaria” ha sbottato.