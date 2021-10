Tutto pronto per la terza puntata di “Tale e Quale Show” che andrà in onda questa sera, venerdì 1 ottobre: ecco le anticipazioni di quello che vedremo

Uscito vincitore dalla gara auditel delle ultime due settimane, Carlo Conti si prepara a presentare la terza puntata di Tale e Quale Show. Il programma continua a ottenere un ottimo riscontro dal pubblico, intrattenuto dalle esibizioni degli undici concorrenti in gara chiamati a vestire i panni di noti artisti. Svelati i dettagli di quello che accadrà questa sera su Rai 1: ecco tutte le anticipazioni.

Anticipazioni Tale e Quale Show: sul palco le leggende della musica

Continua la gara di imitazioni di Tale e Quale Show che nel corso della seconda puntata ha visto trionfare ancora una volta i Gemelli di Guidonia. La loro esibizione di “How Deep Is Your Love” nei panni dei Bee Gees ha convinto la giuria e il pubblico che li ha premiati con la prima posizione in classifica per la seconda settimana consecutiva.

Non ha pienamente soddisfatto l’esibizione di Federica Nargi, trasformata per l’occasione in Baby K. È stata lei la meno votata della serata. Scopriamo invece ora con quali artisti dovranno confrontarsi i concorrenti in questa terza puntata.

Questa settimana il cast sarà alle prese con delle sfide piuttosto dure, dovendo interpretare dei veri e propri colossi della musica italiana e internazionale. Ciro Priello dovrà vedersela con l’icona di Freddie Mercury e mentre Federica Nargi sarà Jennifer Lopez, Deborah Johnson interpreterà Amii Stewart.

Ecco quindi una carrellata di artisti italiani che hanno lasciato il segno sulla scena musicale del nostro Paese. Stefania Orlando sarà Mina, Alba Parietti se la vedrà con Patty Pravo mentre i Gemelli di Guidonia vestiranno i panni di Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi.

A salire sul palco anche Adriano Celentano interpretato da Simone Montedoro mentre Biagio Izzo si confronterà con i Righeira. Infine Francesca Alotta interpreterà Gianna Nannini, Dennis Fantina vestirà i panni di Michele Zarrillo mentre, per la felicità dei più giovani, Pierpaolo Pretelli sarà Achille Lauro.

Le esibizioni saranno giudicate ancora una volta in studio dal trio formato da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Loretta Goggi, affiancati come di consueto da un quarto giudice speciale.