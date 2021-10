Stefania Orlando vuota il sacco su “Tale e quale show”. La conduttrice ha svelato cosa succede quando torna a casa dal marito

Stefania Orlando è tra i grandi protagonisti di “Tale e quale show”, il talent di Rai 1 condotto da Carlo Conti che mette alla prova gli artisti con le esibizioni e le imitazioni di alcuni dei cantanti che hanno fatto la storia della musica internazionale.

È partita alla grande l’ex gieffina che ha inaugurato questa sua avventura vestendo i panni di Lady Gaga, poi il turno di Donatella Rettore e stasera dovrà, invece, cimentarsi con l’imitazione di Mina.

Una bella esperienza questa per lei che dopo la partecipazione al “Grande Fratello Vip” ha ritrovato la popolarità che negli anni aveva un po’ perso. “Secondo me questi programmi servono per dare uno scossone alle carriere che si sono fermate come nel mio caso…” ha rivelato al settimanale Nuovo.

“Tale e quale show”, Stefania Orlando: cosa succede quando torna a casa

È molto carica Stefania Orlando per questa bella avventura che sta vivendo a “Tale e quale show”. Un modo per farsi vedere, ancora una volta, sul piccolo schermo e dimostrare le sue qualità.

Nelle prime due esibizioni non se l’è cavata male, anzi. Ha incassato, tra l’altro, oltre ai complimenti della giuria, anche quelli di Anna Pettinelli nel corso di una puntata de “La vita in diretta”.

Parlando al settimanale Nuovo, a cui ha concesso una lunga intervista, ha svelato cosa succede quando lei torna a casa. Per tutti i lettori ed i suoi fan un retroscena sul marito: “E’ contento, ma anche terrorizzato, perché quando torno a casa gli comunico paure e ansie relative alle imitazioni…” ha detto.

La Orlando ha rivelato che la sua ambizione è di divertire il pubblico a casa ma spera sempre di poter regala anche un’esibizione all’altezza delle aspettative: “Tale e Quale Show è un’ottima scuola che serve a far crescere gli artisti – ha sottolineato – e a darci una maggiore sicurezza in noi tessi…”.