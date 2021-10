Tra una dinamica di gioco e l’altra all’interno della casa del Grande Fratello Vip una spiazzante rivelazione su una delle concorrenti ha gelato il pubblico. Cosa è accaduto nelle ultime ore

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è ormai entrata nel vivo, dopo quasi un mese che i concorrenti si trovano rinchiusi nella casa più spiata d’Italia. Tra litigate, alleanze e ipotetici interessi amorosi, le dinamiche continuano a intrattenere il pubblico. Proprio i più appassionati del reality non si perdono neanche un minuto della diretta e di quello che accade all’interno del gioco. Per questo motivo non è passata inosservata una rivelazione avvenuta nelle ultime ore e che riguarderebbe lo stato di salute di una delle concorrenti.

La rivelazione di Francesca Cipriani: “Ha bisogno di aiuto”



Tra i concorrenti più discussi di questa edizione troviamo le tre “principesse” Selassié che hanno fatto molto parlare di loro anche per le vicende familiare che le coinvolgono. Delle tre sorelle è però senza dubbio Lucrezia -detta Lulù– a essersi resa protagonista delle prime settimane.

Lo ha fatto facendosi coinvolgere in un rapporto speciale con Manuel Bortuzzo con il quale si è lasciata andare a baci ed effusioni. Sebbene la relazione tra i due non sia chiara, così come l’interesse dell’ex nuotatore nei confronti della giovane, l’ultimo aneddoto che la riguarda non ha nulla a che vedere con quest’ultimo.

A far parlare sono state delle dichiarazioni di Francesca Cipriani che nelle ultime ore hanno gelato il pubblico, confermando quanto in precedenza sembra aver riportato anche l’ex concorrente Andrea Casalino. “Lulù va a vomitare in bagno dopo mangiato, ha bisogno di aiuto“, una forte rivelazione che ha spiazzato e preoccupato il pubblico che ha richiesto un intervento degli autori.

Se quanto riportato dalla showgirl corrispondesse alla realtà Lulù avrebbe bisogno di sostegno e di aiuto per un problema che va ben oltre le antipatie e simpatie degli appassionati del reality.