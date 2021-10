A mettersi in gioco nella nuova edizione di “Ballando con le stelle” ci sarà anche lei: Mietta. Ripercorriamo insieme la vita e la carriera della cantautrice

Non ha mai perso l’occasione di mettersi in gioco e nel corso della sua carriera lo ha fatto in numerosi contesti. Dal Festival di Sanremo a Tale e Quale Show, l’ultima prova la porterà a scendere in pista per mostrare le sue doti da ballerina. Parliamo di Mietta che sarà una dei tredici concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle che partirà sabato 16 ottobre. Prima di vederla all’opera ripercorriamo brevemente la sua storia.

Chi è Mietta: tutto sulla concorrente di Ballando con le stelle

Daniela Miglietta, conosciuta con lo pseudonimo di Mietta, ha sempre saputo quale strada volesse percorrere. Dopo aver intrapreso corsi di canto e recitazione già in giovanissima età, riuscì a farsi strada nel mondo dello spettacolo. Prima debuttando come attrice in uno sceneggiato radiofonico, poi sul palco del Festival di Sanremo nel 1988.

È proprio sul palco dell’Ariston che inizia a raccogliere i primi frutti del suo lavoro. Vince l’edizione del 1989 nella categoria Nuovi con il brano “Canzoni” e sale sul podio l’anno successivo insieme ad Amadeo Minghi con il grande successo, “Vattene amore“. Mietta parteciperà ad altre sei edizioni del Festival nel corso della sua carriera.

La cantautrice, che ha alle spalle ben dieci album, non si è limitata però solo alla musica. Approfondì anche la sua passione per il cinema, partecipando a diversi film. Da “La piovra 8” di Giacomo Battiato a “Joy – Scherzi di gioia“, diretto da Adriano Wajskol. Le sue ultime apparizioni sul grande schermo sono avvenute con le pellicole “Stato di ebrezza” e “Generazione Neet – La banda della Marana“.

Oltre al canto e alla recitazione Mietta debutta anche come scrittrice nel 2011 con il romanzo “L’albero delle giuggiole“, al quale affiancherà nel 2016 un altro scritto: “Tra l’acqua e l’olio“.

Non è la prima volta che l’artista partecipa come concorrente a un programma televisivo. In passato ha infatti fatto parte dei cast di Music Farm, Tale e Quale Show, I migliori anni e Il Cantante Mascherato. Per la prima volta a Ballando con le stelle si metterà alla prova sul ballo. Come se la caverà?

Dopo aver reso pubbliche le sue relazioni passate, come quella con Brando Giorgi e con Davide Tagliapietra -padre del figlio Francesco Ian– Mietta oggi preferisce mantenere la sua vita sentimentale privata. Lo scorso anno dichiarò di essere felicemente legata a un uomo, ma al momento non è ancora dato sapere di chi si tratta.

L’artista preferisce concentrarsi, pubblicamente, sul lavoro che la porterà ad affrontare una nuova sfida. Per vederla alla prova sul palco di Ballando con le Stelle l’appuntamento è per sabato 16 ottobre, su Rai 1.