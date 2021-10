Mara Venier spiazza tutti nel corso di “Domenica In”. Con il suo amico racconta dettagli inediti ed un po’ piccanti

La zia Nazionale continua a colpire con la sua “Domenica In” e ad appassionare il pubblico del pomeriggio di Rai 1. Parliamo ovviamente di Mara Venier che con i suoi ospiti e le sue interviste riesce a tirare fuori sempre il meglio di ogni personaggio.

Dopo lo spazio dedicato a “Ballando con le stelle”, nella puntata di ieri, la Venier è passata alle sue classiche interviste. Primo ospite di puntata un suo caro amico, Diego Abatantuono. Proprio con lui si è lasciata andare ai ricordi del passato rivelando particolari intimi.

NON PERDERTI ANCHE — > Barbara D’Urso ed il nuovo programma, la sua amica spiffera tutto

Mara Venier stuzzica, i ricordi un po’ piccanti

NON PERDERTI ANCHE — > Maurizio Costanzo massacra Giancarlo Magalli: “Ha stancato”. Il motivo

Una Mara Venier un po’ a luci rosse è stata quella di ieri a “Domenica In”. Davanti a Diego Abatantuono si è lasciata andare e ha pescato nel cassetto dei ricordi. Il racconto di una notte a Milano ha lasciato i fan di stucco.

Chi lo avrebbe mai detto che la zia Nazionale sarebbe mai scesa in particolari così intimi? Eppure la presenza del suo amico ha sortito quest’effetto.

Parlando con Abatantuono la conduttrice ha rivelato un aneddoto un po’ piccante del suo passato: “Mi ricordo una sbronza a Milano, avevo bevuto margarita”. E già questo è bastato per incuriosire i fan. Ma non è finita qua. La Venier ha poi aggiunto: “Mi ricordo che mi hai portata tu in albergo”.

Se le parole della conduttrice di “Domenica In” hanno fatto scattare la curiosità dei suoi fan, è la replica del celebre attore che li ha spiazzati del tutto: “Ma ti ricordi anche dopo? Lasciamo stare. Ne parlavo con tuo marito ieri sera. Io mi ricordo anche dopo”.

Cosa sarà successo dopo? In due non hanno aggiunto altro ma quello che hanno lasciato intendere è di certo qualcosa di intimo e forse un po’ piccante.

Cosa avrà pensato l’attuale marito della zia Mara Nicola Carraro? Gelosia o solo due risate? E’ una storia vecchia e che appartiene al passato ma la Venier ha stuzzicato tutti.