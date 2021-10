Annunciati i nomi dei 46 cantanti che parteciperanno a Sanremo Giovani: tra loro anche numerosi volti noti provenienti dai talent

Si è giunti a 46 candidati per Sanremo Giovani, a differenza dei 30 inizialmente annunciati. Sono stati resi pubblici i nomi degli artisti che prenderanno parte alla gara e che avranno la possibilità di vincere un posto nella categoria dei Big del Festival. Tra i giovani molti i volti noti, provenienti da Amici e da X Factor. Otto di loro si sfideranno nella serata del 15 dicembre condotta da Amadeus, nella quale saranno ufficialmente annunciati i nomi dei vincitori.

Da Amici a X Factor: ecco i volti noti di Sanremo Giovani

Nel corso degli anni numerosi ex partecipanti dei talent sono riusciti a salire sul palco del Festival di Sanremo. Chi nella categoria delle Nuove Proposte, chi in quella dei Big, la gara canora non è di certo estranea al loro coinvolgimento.

Lo dimostra anche la lista dei 46 candidati a Sanremo Giovani nei quali il pubblico ha già avuto modo di scovare i nomi di alcuni volti noti. Talenti che si sono fatti notare in passato sui palchi di Amici e X Factor.

Dalla scuola di Maria De Filippi arrivano Enula, Esa, Martina Beltrami, Federico Baroni, Edoardo Brogi e Aurora. Con i loro brani tenteranno di conquistarsi un posto nella finale di Sanremo Giovani.

Manitoba, Blind, MyDrama e Kaze sono invece vecchie conoscenze di X Factor. Anche loro cercheranno di raggiungere la tanto agognata meta: il palco dell’Ariston. Ma non solo. Oltre ai talent più famosi troviamo anche due artisti provenienti da The Voice Italy: Fusaro e Thomas Cheval.

Una dura concorrenza che porterà i 46 candidati a dare il tutto per tutto. A fine novembre saranno annunciati gli otto finalisti che, insieme ai due prescelti da Area Sanremo, si giocheranno i due posti tra i Big. I nomi saranno rivelati nel corso della serata del 15 dicembre quando il pubblico scoprirà anche chi saranno gli artisti in gara nell’edizione 2022 del Festival, che si terrà dall’1 al 5 febbraio.