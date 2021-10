Selvaggia Lucarelli è stata denunciata e presto potrebbe arrivare un altro atto nei suoi confronti. Ecco perché

In arrivo brutte rogne per Selvaggia Lucarelli. La giornalista che non ha mai paura di dire quello che pensa, si trova a doversi difendere. Non una denuncia ma a quanto pare presto potrebbero essere due gli atti contro di lei.

Una denuncia è già arrivata ed è stata resa pubblica, una seconda potrebbe arrivare quanto prima. Ad annunciarlo è la persona che si è sentita offesa dalle sue parole e messa “alla gogna mediatica”. Vediamo cosa è successo nello specifico e come la giornalista ha risposto.

Selvaggia Lucarelli, il perché degli atti contro di lei

Il Codacons scende in campo a favore di Mietta e denuncia Selvaggia Lucarelli per aver “messo alla gogna” la cantante nel corso dell’ultima puntata di “Ballando con le stelle” in quanto le ha chiesto “ripetutamente”, dice l’associazione dei consumatori, se fosse vaccinata o meno.

Per il Codacons la giornalista, in diretta tv “ha violato la privacy” della concorrente di “Ballando con le Stelle” proprio perché ha fatto più volte, dice l’associazione, una domanda che riguarda un’informazione riservata, ovvero aver fatto o meno il vaccino.

Ma non finisce qui. La Lucarelli per il Codacons ha fatto una cosa ancora più eclatante che “rappresenta una vera e propria barbarie, ha avviato una gogna mediatica contro la cantante “colpevole” di non essersi potuta vaccinare a causa di problemi di salute, disegnandola come una no-vax e accusandola, nella sostanza, di mentire sulle motivazioni che l’hanno portata a rimandare la vaccinazione”.

Per il Codacons la giornalista ha usato una “violenza inaudita, ingiustificata e intollerabile” ecco perché ha chiesto alla Rai di adottare dei provvedimenti per l’accaduto in quanto “ha rappresentato una grave forma di disinformazione”.

Selvaggia Lucarelli dal canto suo come ha risposto? Condividendo nelle sue Instagram Stories la notizia e scherzandoci sopra. “I famosi reati di domanda e di gogna mediatica”. Per la giornalista tutto questo rappresentano una scena da circo. Le emoticon messe a corredo sono più che esplicative.

Ma per lei presto potrebbe arrivare anche la seconda denuncia proprio da parte di Mietta che su Instagram ha detto: “Resta inteso che agirò in ogni sede a tutela della mia privacy e della mia dignità e che mi aspetto delle scuse da chi mi ha messo inopinatamente alla gogna”. Il messaggio per la Lucarelli è chiaro.