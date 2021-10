Valeria Golino e la sua nuova vita: ecco quello che vuole fare l’ex di Riccardo Scamarcio. Progetti ambiziosi per l’attrice e regista

Valeria Golino è una delle figure più ammirate e applaudite del nostro cinema, come attrice e come regista. Per anni è stata legata a Riccardo Scamarcio, un amore che ha sempre affascinato i rotocalchi per via della loro differenza di età che, per i due, non è mai stata un problema.

Ed oggi lei come sta? La Golino, che non è molto avvezza alle interviste e alle confidenze giornalistiche, si è lasciata andare al settimanale Oggi e quello che ha detto non lascia dubbi. Lei vuole cambiare la sua vita.

Valeria Golino e la nuova vita: ecco cosa sta facendo

Valeria Golino vuole spegnersi e cominciare tutto da capo. Vuole azzerare con il passato e guardare verso qualcosa di diverso. È stata un’estate molto intensa di lavoro la sua ma anche una vita di “vizi e disordine” ecco perché da ora vuole “trattarsi meglio”.

Con queste parole spiega ad Oggi come voglia prendersi cura del suo corpo. Si trova, infatti, in una wellness medical spa vicino Roma per rimettersi in forma in tutto e per tutto. Come? Con dei giorni di calma, cibo sano ed eliminando le sigarette. “Ho fatto una dieta a base di cose buonissime preparate da un grande chef come Heinz Beck” ha spiegato.

Ma oltre le sigarette la Golino mette da parte anche l’alcool. Due bicchieri di vino ogni sera a cena accompagnati da abitudini “alimentari-ludiche che fanno parte della mia vita”. Tutte cose che non vanno bene, ecco perché adesso il suo corpo ha bisogno di essere coccolato. “Ho cambiato faccia, sono rilassata e riposata e si vede”.

Il suo vero problema? Non avere tempo per coltivare delle sane e buone abitudini. Per l’attrice è importante, per via del suo lavoro, fare “manutenzione” per scongiurare gli anni che passano. Lei come fa? Usa creme e si fa aiutare dal medico estetico senza stravolgere i suoi connotati perché, dice chiaramente, “pretendere di sembrare vent’anni più giovane è ridicolo”.

Ed in amore? Si dice felice assieme al suo compagno, molto più giovane di lei, con il quale è insieme da quattro anni.