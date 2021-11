Si è conclusa anche la seconda puntata dei Live di X Factor che ha portato alla prima eliminazione di questa edizione. Tra le esibizioni della serata una in particolare ha scatenato una reazione inaspettata

Il secondo appuntamento con i Live di X Factor ha portato alla prima eliminazione di questa nuova edizione. I giudici e il pubblico hanno dovuto salutare i Westfalia -appartenenti alla squadra di Mika- che hanno perso al ballottaggio finale contro Versailles. Nel corso della puntata le esibizioni hanno causato reazioni differenti tra i giudici che hanno espresso, come da tradizione, i loro pareri. Una performance in particolare ha però colpito i presenti in studio e il pubblico da casa.

Emma trattiene le lacrime, l’esibizione che ha portato alla commozione generale

Il secondo Live si è incentrato sulle esibizioni delle cover, a differenza del primo appuntamento quando gli artisti in gara avevano avuto modo di far ascoltare i loro inediti. Mika, Manuel Agnelli, Hell Raton ed Emma hanno scelto dei brani ad hoc da far cantare ai loro talenti, pensati per far emergere le loro potenzialità.

Tra le varie esibizioni a spiccare su tutte è stata quella di Erio, della squadra di Manuel Agnelli. Il cantante è a oggi uno dei favoriti alla vittoria poiché considerato uno degli artisti con più sfumature e tra quelli con maggior talento di questa edizione.

Erio è salito sul palco esibendosi sul brano di James Blake, “Limit To Your Love“, incantando tutti con la sua interpretazione. I quattro giudici hanno espresso la loro approvazione ma non solo, non hanno potuto non sottolineare la peculiarità di questo cantante. In particolare la sua performance è riuscita a emozionare Emma, portandola quasi alla commozione.

“Asfaltata” -dichiara- “tu sei questa cosa qui, non piango solo perché ho rispetto di me stessa“. Anche Mika ed Hell Raton si sono complimentati con Erio, mentre Manuel Agnelli ha espresso senza mezzi termini la sua opinione riguardo al suo artista. “Hai uno stile e una delicatezza che si chiama talento“, ha affermato il giudice.

Il percorso di Erio, così come quello dei suoi compagni d’avventura, è ancora tutto da scrivere e i prossimi Live saranno cruciali per tutti loro. Il terzo appuntamento con X Factor è per giovedì 11 novembre su Sky Uno e Now TV.