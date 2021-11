Aida Yespica non fa dormire i suoi fan. Nella serata arrivano nuove foto ed i battiti del cuore aumentano. Una dea scesa in terra

Allontanatasi dalla televisione, Aida Yespica è più attiva che mai sui social. L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” su Instagram ha trovato la sua dimensione. È qui che sente il calore del pubblico, quello che per lei non si è mai assopito. Ecco perché proprio su Instagram dispensa regali meravigliosi a tutti.

Come? Con le sue foto con le quali porta i suoi follower sempre in una dimensione diversa, da sogno. Bellezza e sensualità non mancano mai nei suoi post. Like, reazioni e commenti dimostrano, senza aggiungere altro, come il pubblico gradisce. Anche l’ultima proposta è stata un vero successo.

Aida Yespica, tacchi a spillo e gambe da sogno: le FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

Tacchi a spillo, gambe accavallate, abito pieno di brillantini e super attillato, spalle scoperte ed un sorriso che rapisce. Questa è in breve Aida Yespica negli ultimi due scatti postati su Instagram. Momenti di uno shooting per il quale la showgirl ha scelto solo il meglio della moda. Abito firmato da una delle grandi stiliste del Made in Italy: Elisabetta Franchi.

La Yespica ringrazia tutti i professionisti che hanno lavorato accanto a lei per questi scatti, uno ad uno, nei credits. È giusto che sia così, perché dietro quello che vediamo c’è sempre un lungo e importante lavoro. Il risultato però per i follower è magico.

Aida accavalla le gambe ed in un attimo il paradiso si palesa sulla terra. Si gode e si gioisce ad occhi aperti con lei che con classe, charme e glamour sa sempre come attirare gli occhi su di sé.

L’abito di Elisabetta Franchi è come se fosse una seconda pelle. Mette in evidenza forme sinuose e quel lato A coperto a regola d’arte ma che si fa notare.

Con la mano la showgirl si tocca le scarpe, si piega leggermete dal lato e sorride. Ai fan esplode il cuore e tra di loro c’è chi le dice “Che roba raga”.