Belen Rodriguez lascia Milano e “scappa” a Napoli: rivede Stefano De Martino? C’è una foto che parla da sola

Per Belen Rodriguez la storia si ripete. Tutti vorrebbero sapere cosa sta combinando, in fatto di relazioni amorose, la showgirl argentina.

Le indiscrezioni sulla crisi con Antonino Spinalbese si fanno sempre più insistenti, i due sui social sono sempre più lontani, e alcuni post descrivono una sofferenza non facile da gestire in atto.

La figlia che hanno messa al mondo, Luna Marie, ha solo sei mesi, e se davvero la loro relazione è arrivata al capolinea non sarà facile gestirla. Su Belen volano gli scoop ed i gossip bomba, alcuni parlano anche di un ritorno di fiamma con il suo ex marito. Ma perché?

Belen Rodriguez rivede Stefano De Martino? Il dettaglio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Prima Belen tra le braccia di Damiano dei Maneskin, ora tra quelle del suo ex marito Stefano De Martino. Il gossip impazza sulla showgirl e porta a galla delle indiscrezioni forti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Al Bano geloso di Romina, il bacio appassionato che lo fa andare su tutte le furie

Se per tutti pare impossibile che Belen abbia una storia con il frontman della band romana, felicemente fidanzato e tornato in Italia da pochissimo, l’incontro con Stefano De Martino, invece, è molto più probabile.

I due si trovano, infatti, entrambi a Napoli e c’è un particolare che ai follower più attenti non è sfuggito e che potrebbe “dimostrare” che l’incontro c’è stato.

Spulciando bene su Instagram, tra le stories di Belen, si vede una bella foto con Francesco Paolantoni, il comico napoletano molto amico di Stefano De Martino. I due hanno realizzato anche uno spettacolo insieme, ad oltre al lavoro, si vedono abitualmente. Che tramite Paolantoni la mamma ed il papà di Santiago si siano rivisti? È questa la domanda che circola in queste ore sul web.

Napoli, per molti, potrebbe essere la città che ha fatto rincontrare Belen e Stefano che dopo la loro seconda separazione, soprattutto all’inizio, non erano rimasti in ottimi rapporti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Melita Toniolo bollente, il seno le esplode nel corpetto dell’abito bianco. Palpitazioni alle stelle – FOTO

Ora però di tempo ne è passato e Belen potrebbe aver scelto uno degli uomini più importanti della sua vita per scappare da Milano, dove non si respira un’aria facile, e rifugiarsi nella sue braccia per trovare un attimo di pace.