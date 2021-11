Rosalinda e Andrea Zenga non hanno partecipato alle nozze di Nicolò. A tutto c’è un motivo ed è proprio lo sposo a spiegarlo

Nicolò Zenga ha detto sì a Marina Crialesi. Il matrimonio è stato celebrato in comune a Roma dopo un anno di fidanzamento. Da pochissimo, infatti, i due hanno festeggiato il loro primo anniversario e sui social si sono scambiati dolci e romantiche parole.

Per suggellare un rapporto intenso e stabile i due hanno deciso di convolare a nozze con una cerimonia intima alla presenza di pochissimi amici tra cui Bebe Vio.

Grandi assenti, invece, tutti i componenti della famiglia Zenga: da mamma Roberta Termali e papà Walter Zenga e anche il fratello Andrea Zenga con Rosalinda Cannavò. Come mai? Ci ha pensato proprio lo sposo a chiarire la cosa.

Nicolò parla di Rosalinda e Andrea Zenga: il perché dell’assenza

Perché Rosalinda e Andrea Zenga non erano al matrimonio di Nicolò insieme a tutti gli altri componenti della famiglia? È stato lo sposo a spiegarlo sui social mettendo a tacere qualsiasi pettegolezzo che potesse nascere da questa storia.

“Ebbene sì, ci siamo sposati”, ha annunciato a tutti Nicolò Zenga specificando di aver voluto, insieme alla sua Marina, una cerimonia intima in Comune. “Una cosa che fosse solo nostra e condivisa solo con testimoni e damigelle prima di fare il ‘grande evento’ in chiesa”.

Poi la parentesi sull’assenza della famiglia: “Purtroppo la famiglia di Marina non poteva essere presente e per questo motivo abbiamo deciso di tenere questo momento solo per noi”. Nicolò ha voluto specificare che nonostante i familiari non erano presenti hanno avuto modo di far sentire ugualmente il loro calore e la loro presenza.

Poi per tutti i fan: “Grazie a tutti per i messaggi d’amore che abbiamo ricevuto. Perché oggi conta solo questo: l’amore”.

Una spiegazione molto semplice dunque: Rosalinda e Andrea Zenga come anche il padre e la madre dello sposo erano assenti per non fare un torto alla sposa. I suoi non potevano esserci e così anche l’altra metà della famiglia è rimasta fuori.