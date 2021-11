Silvia Toffanin resta senza parole a “Verissimo”. Kekko dei Modà confida quello che nessuno avrebbe mai immaginato

Kekko Silvestre, frontman dei Modà, è stato il primissimo ospite del sabato pomeriggio di “Verissimo”. Ad accoglierlo nel suo salotto con il sorriso, come sempre, Silvia Toffanin. Insieme alla compagna di Pier Silvio Berlusconi, il cantante ha raccontato la sua vita, tra musica, palco, progetti e famiglia.

Da sempre la musica ha accompagnato la vita di Kekko che ha iniziato a studiare pianoforte all’età di 5 anni. Da adolescente le sue prime canzoni fino al 2002, anno in cui ha fondato i Modà. Tanta gavetta ed il successo che sembrava non arrivare mai, ma proprio quando stava per mollare tutto il pubblico ha inondato lui ed i suoi amici di calore riempiendo stadi e palasport. Da allora tantissimi successi e molte soddisfazioni.

Silvia Toffanin racconta la vita privata di Kekko Silvestre

Ma oltre la musica chi è Kekko Silvestre? È questo quello che Silvia Toffanin ha voluto raccontare a “Verissimo” oggi. È soprattutto un padre innamoratissimo della sua piccola Giorgia che oggi ha 10 anni. “Giogio è stata la cosa più bella che potessi fare, insieme a Laura ovviamente” ha detto l’artista alla padrona di casa. “La cosa migliore che potessi fare nella vita è Giogio” ha poi aggiunto.

Oltre a Giorgia nella sua vita c’è Laura, la sua compagna di una vita. Insieme da quando avevano 17 anni, quest’estate si sono sposati ben due volte. Kekko ha raccontato infatti di non aver mai sentito il bisogno di sposarsi ma di aver sempre chiamato la sua Laura moglie. Lei però le ha sempre ricordato che non era vero. E così, quest’estate, dopo la paura per la pandemia (“un periodo duro per me” ha ammesso), Kekko l’ha sposata davvero.

“E’ stata una cosa improvvisata” ha detto. È andato in comune, ha compilato i documenti, li ha portati a casa, lasciando la sua compagna di stucco: “Ma tu ti vuoi sposare davvero?” gli ha chiesto. E così hanno detto il loro sì. Non contento però il cantante ha ripetuto la cosa in Sardegna.

Nel loro luogo del cuore, in riva al mare e con parenti ed amici, in un secondo rito simbolico, Kekko e Laura si sono sposati di nuovo. “Dopo 23 anni ho dovuto recuperare -ha scherzato – sono molto felice per lei, tanto”.

Kekko e le sue paure, la confessione che spiazza la Toffanin

Ora Kekko Silvestre, dopo il matrimonio, si dice sereno: “Se mi succedesse qualcosa, dopo tutti questi anni insieme, non potrebbe venire in ospedale a trovarmi, non avrebbe i suoi diritti – quello che ha pensato sulla moglie nel corso della pandemia – Ecco perché adesso mi sento tranquillo e posso morire sereno perché lei è mia moglie” ha ammesso.

Ma nella vita del cantante ci sono anche tante paure, tutte quelle che spera non abbia sua figlia. “Sono molto ansioso, mi chiudo, sto in casa, esco poco – ha spiegato il leader dei Modà – Nell’ultimo periodo mi sono chiuso ancora di più, non volevo incontrare nemmeno mia mamma e mio papà”.

Kekko ha raccontato di essersi chiuso sempre di più negli anni: “Più la mia carriera è esplosa e più mi sono chiuso, non chiedermi perché” ha detto alla Toffanin. “Ho sempre paura di chi mi si avvicina, ho avuto tante delusioni da persone che mi hanno avvicinato nella vita, si sono approfittate di me, della mia bontà – ha aggiunto – faccio fatica a legare e non capisco cosa voglia la gente da me”.

Poi l’ammissione che ha lasciato di stucco la Toffanin. Kekko ha rivelato di essere molto diffidente: “Sono stato truffato ed ingannato, da persone che nella mia vita erano amiche”. La Toffanin non vuole crederci e così ha esclamato: “Addirittura”.