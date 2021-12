Adriano Celentano si sfoga sui social e cambia rotta. Dal momento di quel triste annuncio tutto è diverso

Adriano Celentano non si vede in pubblico, ormai, da diverso tempo. Ma i suoi fan possono gioire. Proprio oggi Stefano Coletta ha dato una bellissima notizia. Ci sarà, prima della fine dell’anno, una prima serata dedicata a Mina Celentano.

Sarà la rete ammiraglia Rai a trasmettere una serata evento sulla coppia di cantanti che hanno scritto la storia della musica italiana con uno show che si ispira al cofanetto “Mina Celentano The Complete Recordings”, pubblicato lo scorso 26 novembre.

E così anche se ancora non è dato sapere cosa vedremo nello specifico, anche se forse indirettamente, il Molleggiato tornerà sul piccolo schermo. I fan hanno da esultare soprattuto dopo la decisione dell’artista di dire “addio”, sui social, ad un particolare modo di parlare con loro.

Adriano Celentano, l’addio sofferto ed il perché

È di qualche tempo fa, infatti, l’annuncio di Adriano Celentano di dire addio ad un modo, tutto suo, di essere presente sui social. Il Molleggiato, infatti, ha affidato alla sua pagina Instagram uno sfogo nel quale ha spiegato il motivo del cambio di rotta sui social.

“Ho deciso, mio malgrado, di non pubblicare più video, sia su “Instagram” che su “Facebook” – ha detto il cantante – per motivi TECNICI e vi chiedo scusa per questo”. Spiega tutto nel dettaglio Celentano chiedendo subito scusa ai suoi fan ma il fatto che i video non si possano vedere nella loro forma migliore lo manda su tutte le furie.

“Ho perso le notti a giocare per sorprendervi coi miei Video, ma quando poi li vedo su INSTAGRAM e su FACEBOOK noto, come anche in questo ultimo di Battiato, che sono SPUDORATAMENTE fuori SYNC, e ciò mi rattrista terribilmente”.

È qualcosa che il Molleggiato non accetta e dunque preferisce non pubblicarne più piuttosto che vederli fuori fase. Per tutti quelli che non conoscono il fuori SYNC, l’artista spiega anche il significato: “vedere un film dove c’è uno che muove le labbra, ma non si capisce cosa dice perché l’AUDIO non va insieme al movimento della bocca”.

Questo il motivo che lo ha spinto, dallo scorso 26 maggio, a non pubblicare più video che lo riguardano. Da allora, infatti, sul suo profilo, solo poche foto e due soli video, uno per salutare Raffella Carrà e l’altro per esprimere il suo dissenso sulla condanna di Mimmo Lucano.