Dieta veloce, come perdere 5 kg in 5 giorni ed avere la forma perfetta

Ti stai chiedendo come perdere 5 kg in 5 giorni? Segui la dieta veloce ma efficace da fare se hai poco tempo per dimagrire

Poco tempo per dimagrire e alcuni chili da eliminare? E’ il dilemma di molti che si rendono conto di essere in sovrappeso a pochissimi giorni da un evento importante.

Matrimonio dietro l’angolo, evento di gala, prova costume e mille altre situazioni del genere. Se non hai tanto tempo a disposizione o non riesci a seguire diete troppo lunghe prova la dieta veloce che ti permette di perdere 5 kg in 5 giorni. Vediamo come funziona.

Come perdere 5 kg in 5 giorni, i consigli utili

La dieta veloce che ti permette di perdere 5 kg in 5 giorni è una dieta sana ma mirata che in pochissimo tempo ti consente di eliminare i chili in eccesso e indossare l’abito per la tua occasione oppure metterti in costume senza sentirti a disagio.

Ci sono delle regole base che permettono a questa dieta di essere efficace. Per prima cosa va eliminato lo zucchero preferendo miele o stevia. Allo stesso modo no al sale piuttosto sì a spezie o succo di limone. Durante il giorno, a metà mattina e metà pomeriggio, vanno mangiati due frutti a scelta. Nel corso della giornata poi sono da fare almeno 20 minuti di camminata veloce e bere almeno due litri di acqua.

È bene, inoltre, iniziare la giornata bevendo un bicchiere di acqua con il succo di mezzo limone per poi fare regolarmente colazione con latte o thè, senza zucchero come detto, accompagnati da fette biscottate integrali con marmellata.

Il pranzo, invece, è da comporre con carboidrati e verdure: consigliato un piatto di pasta da 80 g e insalata mista. La cena a base di proteine e verdure, carne o pesce da cucinare a vapore o alla griglia, verdure lesse o al vapore da condire con olio e limone e accompagnare con una fetta di pane integrale.

Trascorsi i 5 giorni e persi i chili, ognuno può tornare al regime alimentare di prima oppure decidere di attuare una fase di mantenimento.