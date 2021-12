Rosalinda Cannavò, che figuraccia per l’attrice e Andrea Zenga: “Mi sono vergognata”. Il VIDEO sconvolgente

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno vissuto dei momenti a dir poco imbarazzanti durante il loro soggiorno a Parigi: il racconto dell’attrice lascia senza parole

Il regalo di compleanno che Rosalinda Cannavò ha ricevuto da Andrea Zenga è a dir poco speciale: due biglietti aerei per Parigi, capitale dell’amore e del romanticismo. Il personal trainer, per stupire la splendida fidanzata, ha messo in campo tutte le proprie risorse, e i frutti del suo gesto non hanno tardato ad arrivare.

L’attrice, qualche settimana fa, aveva mostrato ai fan il bigliettino fattole recapitare da Zenga, con la felicità che solo una donna innamorata è in grado di provare. La coppia, che proprio ieri è volata a Parigi, avrebbe tuttavia vissuto dei momenti di grande imbarazzo al di fuori di una pasticceria: il video che ha lasciato il pubblico senza parole.

Rosalinda Cannavò, che figuraccia per lei e Andrea Zenga: “Mi sono vergognata” – VIDEO

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga stanno trascorrendo delle giornate a dir poco memorabili nell’affascinante capitale parigina. La coppia, insieme da circa un anno, è volata a Parigi per festeggiare il 29esimo compleanno dell’attrice. Il personal trainer, desideroso di stupire la bella fidanzata, ha fatto di tutto pur di renderla felice.

Quest’oggi, tramite le Instagram stories, la Cannavò ha condiviso con i fan un momento davvero imbarazzante. L’attrice, che si trovava all’esterno di Ladurée – una delle più rinomate pasticcerie di Parigi -, si è sentita messa in difficoltà proprio dallo stesso fidanzato. Attraverso le clip, Rosalinda ha pensato bene di farla pagare ad Andrea: lo ha infatti interrogato in merito alle ragioni del suo assurdo gesto.

“Siamo qui da Ladurée, stiamo facendo una fila immensa“, ha esordito Zenga, trattenendo a stento le risate. “Ho provato a giocarmi la carta che sei un’influencer molto famosa ma niente…” – ha poi aggiunto Andrea, a cui la fidanzata non ha mancato di replicare – “Che vergogna, mi sono vergognata da morire“.

Fortunatamente, Rosalinda e Zenga sono poi riusciti ad entrare all’interno del prestigioso locale, dove hanno consumato un’appetitosa merenda. Tra i due fidanzati, al netto delle scaramucce, la sintonia appare sempre ai massimi livelli.