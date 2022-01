Augusto De Megni, che fine ha fatto il vincitore del “Grande Fratello” 2006? Eccolo com’è oggi e cosa fa lontano dalla tv

Augusto De Megni è stato uno dei grandi protagonisti, nonché vincitori, del “Grande Fratello”. Era il 2006 quando ad uscire da quella famosa porta rossa è stato l’ultimo, quello che aveva rapito il cuore degli italiani ed era arrivato fino al podio.

Ben 99 giorni nella casa più spiata d’Italia ed un montepremi che era il più alto di sempre, 900 mila euro. Questi i numeri che hanno portato fortuna al concorrente che con il 38% dei voti ha sbaragliato Filippo Bisciglia e Fabiano Reffe, finalisti insieme a lui.

Per diverso tempo abbiamo visto Augusto come opinionista per alcuni programmi sportivi tra cui “Controcampo” e “Ultimo minuto”. Da grande appassionato di calcio ed ex giocatore, per lui è stata una grande soddisfazione ma non ha disdegnato nemmeno il salotto di Federica Panicucci a “Mattino 5” parlando proprio di “GF” e di spettacolo in generale. Ma oggi che fine ha fatto? Lo scopriamo insieme.

Augusto De Megni, ecco com’è e cosa fa oggi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Augusto De Megni (@augustodemegni)

Augusto De Megni oggi è lontano dal piccolo schermo. Il vincitore del “Grande Fratello” si è via via allontanato dalla tv passando da un boom improvviso all’ecclissi totale. Oggi ha 41 anni e vive una vita tranquilla, lontana dai riflettori.

Anche sui social non ha un grande seguito con appena poco più di 9 mila follower. È dalle sue pubblicazioni che si può intuire cosa faccia oggi. Pare che la sua vita sia molto tranquilla affianco alla sua fidanzata e che sia molto appassionato al golf. Accanto a lui anche due amorevoli cagnolini che immortala spesso nelle sue foto social.

Proprio da Instagram si vede come la sua ultima partecipazione in tv risalga alla scorsa edizione di “Mattino 5”, prima della pausa estiva. Poi solo scatti della sua quotidianità. Se oltre alle ospitate televisive Augusto faccia anche dell’altro dal punto di vista professionale non è dato saperlo.

In una recente intervista aveva spiegato di avere dei soldi da parte, quelli della vincita al reality di Canale 5 che lo ha reso famoso.