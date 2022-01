“Non potrebbe esserci” Amadeus e la “bomba inaspettata”: Sanremo a rischio per lui

Amadeus si muove ancora nell’incertezza per il Festival di Sanremo. All’Ariston proprio il grande nome potrebbe mancare quest’anno

Mancano ormai due settimane all’inizio del Festival di Sanremo e per Amadeus le incertezze sono ancora molte. Non si sbilancia il direttore artistico e ancora tiene tutti col fiato sospeso.

Quello che sappiamo con certezza è che sul palco, come super ospite, ci sarà Cesare Cremonini, come anche Checco Zalone. Ogni sera, poi, una donna diversa che affiancherà il conduttore: Ornella Muti, Lorella Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

“La scelta delle cinque fantastiche donne che saranno con me sul palco dell’Ariston è partita dalla volontà di fare un omaggio al mondo del teatro, della fiction e del cinema che ha vissuto momenti difficili in questi mesi”, ha spiegato il marito di Giovanna Civitillo che quest’anno all’Ariston potrebbe far a meno di un grande nome.

Amadeus ed il dubbi sul Festival: “Parlo solo di..”

Oltre a voler sapere chi saranno gli altri super ospiti, la curiosità per la 72esima edizione del Festival di Sanremo verte tutta su Fiorello. Ci sarà o non ci sarà il grande amico di Amadeus con lui per la terza volta all’Ariston?

Il direttore artistico di Sanremo non scioglie le riserve e non si esprime. Dice soltanto un “Magari” alle domande dei giornalisti che lo incalzano, segno del fatto che lo showman è ancora in forte dubbio. Inizialmente si era parlato della sua presenza solo per una serata, ora invece la presenza di Fiorello aleggia nel buio.

“Parlo solo di chi c’è al 100%. Per gli amici le porte non sono aperte, ma spalancate” ha precisato Ama facendo un ulteriore appello a Fiorello. I dubbi restano anche sulla presenza dei Maneskin. E così per levare ogni dubbio il conduttore ha sottolineato: “Darò comunicazioni quando saranno ufficiali al 100%”.

Marco Mengoni, Laura Pausini, Ultimo gli altri nomi intorno ai quali si parla di una loro possibile presenza all’Ariston come super ospiti. Tra tutte queste incertezze una cosa è sicura: quest’anno nel teatro ci sarà il pubblico dopo lo stop dello scorso anno. Per tutto il resto si dovrà aspettare.