Belen Rodriguez e la sua vita sentimentale: cosa sta combinando la showgirl argentina? Adesso spuntano tanti nomi

Cosa combina Belen Rodriguez dopo la separazione, ormai ufficiale, dal padre della sua secondogenita, Antonino Spinalbese? Tutti se lo chiedono e c’è chi cerca di scoprirlo con gli occhi indiscreti dei paparazzi.

Se il ritorno di fiamma con Stefano De Martino poteva essere plausibile visti i diversi incontri in totale serenità e complicità che ci sono stati tra i due, adesso nuovi particolari arrivano ad infittire la trama.

La bella showgirl argentina ha incontrato altri uomini e anche molto influenti. Tra abbracci e incontri “clandestini” Belen continua a far girare la testa.

Belen Rodriguez: dopo Stefano chi arriva?

Chi la segue da sempre lo sa, Belen una ne pensa e cento ne fa. Impossibile starle dietro tanto è veloce e frenetica la sua vita, anche quella sentimentale. Prima il ritorno di fiamma con Stefano De Martino, ora gli avvistamenti con Michele Morrone e poi un lungo abbraccio con Andrea Iannone.

Per entrambi i fatti è il settimanale Chi che lancia la bomba. Il noto attore, infatti, è stato pizzicato più volte entrare nel portone del palazzo della showgirl. A casa di Belen, Morrone avrebbe trascorso diverso tempo, sempre a tarda sera per uscire, di notte, pensando di non essere visto.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini però lo ha beccato e lo ha spifferato a tutti. I due si erano già incontrati nel mese di dicembre quando già le voci di una presunta crisi tra Belen e Antonino si facevano insistenti. Morrone era andato a cena fuori con l’argentina tenendola per mano e gli scatti avevano fatto subito scalpore, poi la quiete e ora il ritorno. Solo una bella amicizia o qualcosa di più?

E come se questo non bastasse, Chi è riuscito ad immortalare anche l’affettuoso abbraccio che c’è stato tra la mamma di Santiago e Luna Marì ed un altro suo ex, Andrea Iannone. I due si sono incontrati casualmente per le vie di Milano e si sono salutati con un abbraccio molto tenero in presenza anche dei figli della shoowgirl.

Questo testimonia come tra di loro i rapporti davvero siano distesi a riprova delle belle parole che il motociclista ha speso per Belen nel salotto di Silvia Toffanin a “Verissimo”.