“Ballando con le Stelle”: giornata da dimenticare. Momenti di tensione e la corsa in ospedale. La caduta dalle scale è stata pericolosa

“Ballando con le Stelle”, il talent show di Milly Carlucci si è concluso ormai da diverso tempo, portando quest’anno sul podio Arisa. Ormai la famiglia che si è costruita intorno al programma di Rai 1 diventa sempre più grande, accoglie new entry e volti che diventano poi familiari al pubblico a casa.

Ne è l’emblema Vito Coppola che non solo ha portato Arisa alla vittoria ma l’ha anche ritrovata a “Il Cantante Mascherato” dove lo vediamo a ballare. Milly lo ha voluto ancora con lui come è stato per Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale che da “Ballando” sono presenza fissa, ormai, anche nel più giovane programma della conduttrice.

Come loro tanti altri volti che grazie al talent dedicato al ballo hanno raggiunto la notorietà. È il caso di un altro professionista che nelle ultime ore ha fatto preoccupare un po’ tutti. Sono state ore delicate per lui.

“Ballando con le Stelle”: l’incidente e l’esito. Ecco di chi si tratta

Parliamo di Marco De Angelis, il ballerino e coreografo che abbiamo conosciuto proprio a “Ballando con le Stelle”. Per lui una giornata da dimenticare quella di ieri che ha tenuto in apprensione i suoi cari ma a che tutti i fan che lo seguono.

Panico e tanta paura per lui che per un po’ ha fatto pensare al peggio. Il ballerino è stato protagonista di un brutto incidente mentre faceva le prove per uno spettacolo. È caduto dalle scale e ha sbattuto violentemente le costole. Caricato in sedia a rotelle è stato portato in ospedale per capire quale fosse la gravità della caduta.

Dolore fortissimo ed un ematoma che ha molto preoccupato Marco. Aveva anche difficoltà a respirare e così ha temuto che le cose fossero gravi. Per fortuna è andato tutto per il meglio e De Angelis ha rassicurato tutti, dal suo letto d’ospedale, con le dita in segno di vittoria.

Non c’è frattura alle coste, la cosa che lui temeva di più, ma: “fortunatamente dopo vari controlli è risultato niente di rotto – ha scritto su Instagram – Qualche settimana e starò meglio di prima. Grazie per i messaggi ragazzi”.