Paola Iezzi è un uragano di sensualità. Quella volta in cui ha osato in modo molto deciso: il pubblico in fibrillazione

Lei è una delle belle e super sexy di Instagram. Non una influencer ma un’artista che sembra molto simile al vino, più passa il tempo e migliora. Parliamo di Paola Iezzi, la cantante mora del duo Paola e Chiara. Se la sorella sembra decisamente essersi ecclissata, lei invece tramite i social ha riscoperto una nuova vita, un nuovo modo di farsi vedere e apprezzare.

Sul suo profilo social, infatti, non mancano gli scatti super sexy con pose provocanti e scollature da sogno. Paola si ama e si vede ed il suo pubblico gradisce molto. Ai suoi fan regala anche delle incursioni amarcord come quella di qualche giorno fa nella quale è tornata ad indossare uno dei look iconici portati sul palco dell’Ariston. Era il 2005 e lei e la sorella gareggiavano con “A modo mio”. Top spaziale e canzone riproposta per tutti i nostalgici.

Paola Iezzi: tutina a prova di cuore. Atomica

Basta spulciare nel profilo Instagram di Paola Iezzi per sentirsi destabilizzato. Gli scatti sexy non mancano, è palese, e tra tutti ne spicca qualcuno anche molto molto provocante.

È il caso del look scelto per salutare le feste natalizie che ha destabilizzato del tutto il web. La cantante ha sganciato, infatti, una carrellata di foto che la mostrano con una tutina nera molto molto intrigante.

Una serie di fili intrecciati che lasciano poco o niente all’immaginazione. È una rete che si rincorre sul suo corpo iconico e lo accarezza in modo seducente. Per i fan gli scatti sono bollenti e decisamente a prova di cuore.

Per Paola arrivano gli apprezzamenti più diversi nel giorno dell’Epifania. C’è chi la ringrazia di esistere e chi le chiede di fare un calendario, fino a chi non resiste davanti a tanta sensualità e le dice: “Così mi uccidi però”.