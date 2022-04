Francesco Totti è pieno di gioia: la storia si ripete e sembra un grande tuffo nel passato. È tutto merito di suo figlio Cristian

Per Francesco Totti oltre al calcio e alla sua Roma, al primo posto nella sua vita c’è sempre stata la famiglia, quella che ha costruito insieme ad Ilary Blasi. In barba al gossip e ai chiacchiericci, i due sono più uniti che mai e all’ennesima indiscrezione che parlava di un divorzio imminente hanno risposto continuando a vivere la loro vita di coppia e di famiglia che si ama alla follia.

Hanno parlato poco e con cognizione, lui tramite le famose Instagram Stories, lei a “Verissimo” per poi metterci una pietra sopra ed andare avanti. Ora in famiglia si festeggia, tutti sono felicissimi ma in particolare è Francesco che esulta. Per lui un regalo bellissimo da parte del figlio Cristian.

Francesco Totti: torna il goal e la Roma. Ecco come

La storia si ripete e Totti torna a segnare con la Roma. Non parliamo di Francesco con la maglia numero 10 giallorossa ma di Cristian con il numero 18 dell’Under-17. Il figlio del Pupone, infatti, ha seguito le orme del padre e contro la Reggina è andato a segno facendo sognare suo papà ma anche tutti i tifosi della Roma che son tornati ad urlare “Totti Goal”.

A tre minuti dalla fine della partita Cristian ha segnato e dagli spalti si è alzato un boato di gioia. Tra quei tifosi c’era anche papà Totti che emozionatissimo ha gioito con il figlio. Un primissimo goal che non si poteva perdere e che forse lo ha fatto tornare indietro nel tempo. Ai fini della partita non è stato importante ma quello che conta è l’emozione ed il simbolo per papà Francesco ma anche per tutti i tifosi.

Cristian non indossa la magia 17 o 20 che furono del suo papà ma pare che il 18 per ora gli abbia portato bene. A supervisionare tutto c’è anche Bernardo Corradi, compagno di Federica Nargi, ex calciatore della Lazio e attuale tecnico della nazionale under 17.

Adesso sono tutti pazzi di Totti Junior, in primis il suo papà. Lui si gode la festa, fa parlare di sé ma fa crescere anche le aspettative. Sarà come Francesco? Staremo a vedere.