Clizia Incorvaia e lo scatto del piccolo Gabriele. Quello che è successo conquista il popolo social. E papà Paolo cosa dice?

Il loro amore è nato nella casa del “Grande Fratello Vip” e nessuno, all’inizio, avrebbe scommesso sul fatto che sarebbe durato. E invece Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno dato modo a tutti di stupirsi. Non solo si sono attesi oltre la distanza della casa di Cinecittà, ma hanno proseguito la loro storia, sono andati a vivere insieme, hanno affrontato la paura del Covid e da pochissimo sono diventati genitori.

È nato il 19 febbraio scorso il piccolo Gabriele che ha completamente stravolto le vite dei due ex gieffini. Nuova normalità, nuovi ritmi ed un mondo quasi fatato per entrambi che hanno desiderato questo bambino sopra ogni altra cosa. L’influencer è tornata già a lavoro mandando a tutti un messaggio di positività: maternità e lavoro possono coesistere anche con un piccolo tra le braccia che non ha nemmeno due mesi di vita.

Tutti in famiglia si godono e strapazzano il piccolo Gabriele ed ogni tanto la situazione può sfuggire anche di mano. Clizia lo mostra a tutti.

Clizia Incorvaia ed il piccolo Gabriele: la reazione di papà Paolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Quando c’è un bambino in casa tutto cambia e anche i grandi tornano un po’ indietro nel tempo, in quel mondo fatato, dolce e spensierato tipico dei bambini. Ogni tanto si gioca e si scherza e spesso capita che la situazione possa sfuggire di mano.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Tommaso Zorzi ha scritto un libro per Francesco Oppini? Silvia Toffanin lo smaschera a Verissimo

È quello che è successo a Clizia Incorvaia con il piccolo Gabriele che si è “trasformato” in un dolce coniglietto grazie allo zampino della zia. La sorella dell’influencer, infatti, le ha regalato una tutina grigia con la zip ed un cappuccio molto particolare. Ha delle lunghissime orecchie da coniglietto.

Il piccolo Gabriele si è così trasformato ma forse l’esito a papà Paolo non piacerà molto. È la mamma che lo dice a tutti mostrando il suo secondogenito tra le braccia sue e della sorella mentre “gli tirano le orecchie”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Chiara Ferragni, la rivelazione che spiazza: “Ho dei problemi, la pelle..”

La didascalia al post è esplicita: “E poi arriva zia Micol che ti concia così…a papà non piace questo elemento🐰💙”. Una foto che è piaciuta a tutti, ai fan ma anche ai familiari. Tra i vari commenti anche quello di nonna Eleonora Giorgi, contentissima del nuovo arrivato, e papà Paolo che ride a crepapelle.