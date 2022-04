Ludopatia: ecco la città dove si gioca in modo incontrollato. C’è da agire e anche subito: i numeri pazzeschi degli ultimi tempi

Giocare ogni tanto fa bene, aiuta a distrarci, confidando nella dea fortuna. Di questi tempi difficili, poi, “investire” qualche euro nei Gratta e Vinci, al Lotto o alle slot machines può essere un tentativo di chiedere aiuto alla fortuna. Quando però la situazione sfugge di mano non va mai sottovalutata perché le conseguenze possono essere molto gravi.

La ludopatia è una vera piaga della nostra società. Dipendere dal gioco d’azzardo o da quelli della fortuna è diventata una condizione sempre più frequente. Le stime parlano chiaro: 6 italiani su 10 giocano frequentemente con un 16% di frequenza mensile ed una percentuale che interessa soprattutto gli over 65 ma anche i giovani non ne sono immuni.

Secondo gli ultimi dati, nel Bel Paese, c’è un luogo nel quale sono stati spesi fior fior di quattrini in giocate della fortuna, dal Lotto ai grattini. La situazione è spaventosa e bisogna correre ai ripari.

Ludopatia, la cittadina dai numeri record

É una cittadina sarda quella in cui sono stati spesi milioni di euro in giocate. I numeri parlano chiaro e sono a dir poco spaventosi. Gratta e vinci, Lotto, slot machines, attirano, conquistano e portano a spendere numeri enormi che devono far riflettere.

Parliamo di Serramanna, nel sud dell’Isola, nella quale in seguito alla pubblicazione dei dati ufficiali, il sindaco Gabriele Littera ha lanciato l’allarme chiedendo ai suoi cittadini di riflettere su questa situazione e spiegando che servono urgentemente delle “contromisure”.

I cittadini di Serramanna hanno speso “un patrimonio” secondo le parole del primo cittadino che ha promesso di impegnarsi per far scendere questi numeri vertiginosi.

Quanto si è speso per le giocate? Solo nel 2018 5.783.862,57 € ovvero 649,65€ pro capite, una cifra che include anche i neonati ed i centenari e che dunque è per forza di cose molto più alta per le singole persone che hanno realmente giocato.

Non va meglio nel 2019 con le stime che arrivano a 700 euro a persona in attesa dei dati ufficiali sugli ultimi due anni.