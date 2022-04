Gratta e Vinci: gli italiani esultano. Dopo aver staccato il biglietto arrivano le vincite. Ecco la terra baciata dalla fortuna

La fortuna quando arriva arriva e non può essere che accolta a braccia aperte, soprattutto di questi tempi di ristrettezze economiche per gli italiani. C’è chi la cerca in modo spasmodico e non la trova e chi la tenta e per una pura coincidenza la becca in pieno. È quello che succede spesso con i Gratta e Vinci, i biglietti della lotteria che si acquistano nelle tabaccherie e negli autogrill.

Sono tante le storie di persone che hanno deciso, senza aspettative, di provare giocando anche delle piccole somme, e che alla fine sono state baciate dalla fortuna. A volte le vincite sono “piccole” mentre altre il montepremi è davvero molto goloso portato a casa con cifre irrisorie.

È quello che è successo negli scorsi giorni nel nostro Stivale. C’è un luogo della nostra bella Italia che pare sia particolarmente fortunato. Due vincite in pochi giorni. Ti raccontiamo tutto.

Gratta e Vinci, ecco la terra della fortuna

L’Umbria terra della fortuna? È questa la domanda che ci si fa nelle ultime ore. Il motivo è legato a due splendide vincite fatte al Gratta e Vinci a pochi giorni di distanza una dall’altra. Due belle cifre anche se l’ultima, potremmo definirla quasi irrisoria rispetto alla prima.

Il 2 aprile scorso, infatti, a Perugia, nella tabaccheria gestita da Mariangela e Nicola in via Mario Angeloni si è festeggiato. Ben 10 mila euro con un biglietto della lotteria staccato. Il numero fortunato il 42, mentre non si conosce il nome del giocatore che si è portato la cifra a casa.

Si tratta di una tabaccheria fortunata potremmo dire. Diversi anni fa, proprio qui, una signora era riuscita a portare a casa, con un Gratta e Vinci, ben 100 mila euro. Solo qualche giorno prima del 2 aprile, invece, l’Umbria era stata già baciata dalla fortuna.

Il luogo fortunato è stato San Giustino, frazione di Selci Lama e la vincita a dir poco stratosferica. 5 milioni di euro vinti con un biglietto di 20 euro. Il numero vincente non era molto lontano da quello che ha portato alla vittoria di sabato 2 aprile, il 43.

Scoperta che fa sbiancare e che cambia decisamente la vita. Il montepremi è spaziale, uno dei più alti mai vinti nella storia della lotteria in Umbria.