Lei è una dei professori della scuola più invidiata d’Italia. Dietro la cattedra prima come insegnante di ballo e quest’anno di canto, lasciando il suo testimone a Raimondo Todaro, news entry e al suo fianco nella sfida del serale. Lei è Lorella Cuccarini, uno dei grandi volti del nostro spettacolo che con le sue esibizioni ha fatto la storia della televisione italiana e non solo.

Lorella e Raimondo sono due professionisti molto affiatati, con le stesse vedute e gli stessi ideali. Proprio loro si scontrano spessissimo con l’altra coppia della scuola, quella temuta da tutti: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. E quando Todaro si scalda e sta per perdere la pazienza ci pensa la Cuccarini a fargli l’occhiata per farlo tornare in sé.

Lorella è una vera professionista e sa sempre come comportarsi e gestire anche le situazioni più difficili perché in arte sono le emozioni che contano.

Lorella Cuccarini come non la vedevamo da tempo: che sorpresa!

E quella di ieri sera è stata una vera emozione per Lorella Cuccarini. La grande artista ha fatto qualcosa che non faceva ormai da tantissimi anni: esibirsi in un locale.

Lorella non è giovanissima ma dimostra la grinta e la voglia di fare di una ragazzina. E così contro ogni aspettativa è tornata a farlo. Lo ha annunciato proprio lei con un dolce post su Instagram con il quale è stata acclamata dal web che si è aggiunto alla gioia e alla meraviglia del pubblico in sala.

“Questa sera dopo 35 anni sono tornata ad esibirmi in un locale – ha scritto la maestra di canto di “Amici” a corredo di due video che la immortalano sul palco – Grazie ai ragazzi del @paganteofficial l’invito si è trasformato in un bagno di folla. Non immaginavo tanto amore. Per tutti quelli che stasera erano al Fabrique di Milano: Grazie. Non lo dimenticherò! ❤️#unpaccoperte”.

Per Lorella è stata una vera ovazione, qualcosa che ha stupito anche lei. Una grande felicità rivederla ancora sul palco anche per tutti quelli che la seguono su Instagram. Per lei un coro unanime che ha urlato “Diva”.