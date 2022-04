Benedetta Parodi fa insospettire i suoi follower: manca qualcuno all’appello? Ecco che cosa succede nello specifico

Lei è certamente una delle food influencer più amate in assoluto. Lo era già quando Instagram ancora non esisteva e quando la tv era il mezzo principale da seguire. Con la sua rubrica “Cotto e mangiato” ha rivoluzionato il modo di proporre il food in tv facendolo diventare un vero cult. Parliamo ovviamente di Benedetta Parodi, sorella di Cristina e moglie di Fabio Caressa.

Oggi come un tempo, con lei non mancano mai i consigli di cucina e le ricette semplici, veloci ma anche gustose e saporite senza eccessi. Con lei, in cucina, sono cresciuti anche i suoi figli, da Matilde che oggi ha 19 anno e aspira a diventare una cantante, al più piccolo di casa, Diego.

Oggi lui ha 13 anni e non solo lo vediamo ancora in cucina con la mamma ma anche appassionatissimo di calcio come papà Fabio da cui ha preso i lineamenti e il taglio degli occhi. Non solo cucina per Benedetta Parodi che con i suoi follower, un milione su Instagram, condivide anche alcuni momenti delle sue giornate. Oggi il post che fa insospettire.

Benedetta Parodi ed il caffè da sola: che succede?

Vacanze di Pasqua iniziate per Benedetta Parodi che si rilassa in Piemonte e per la precisione in provincia di Alessandria. È lei che ci dice che si gusta, nella tranquillità del primo pomeriggio, “Un caffè a Carpeneto ❤️”.

In tenuta easy, in giardino, la Parodi sorseggia appunto un caffè. Aria di relax e spensieratezza per la giornalista che accompagna la bevanda più amata dagli italiani con dei pezzi di torta. Le tazze sono due ma noi non vediamo nessuno accanto a lei.

Chi ci sarà al suo fianco? Forse il suo Fabio Caressa? Benedetta non ce lo dice e ci lascia con la curiosità sulle labbra. In molti vorrebbero farle compagnia e subito riceve tantissimi complimenti insieme agli auguri di buona Pasqua.

Jeans rosa, t-shirt bianca ed un sorriso che ammalia al primo colpo. La più piccola delle sorelle Parodi con la sua proverbiale semplicità ha colpito ancora.