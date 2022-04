Conad, cambia la spesa: ora è tutto più veloce. Cosa sta succedendo…

Conad sempre al passo con i tempi: le novità per i clienti rispettano l’ambiente e velocizzano la spesa. Ecco cosa succede

È il primo gruppo della grande distribuzione in Italia ed uno dei marchi più conosciuti in assoluto nel settore alimentare, e non solo, che alza la bandiera tricolore. Parliamo di Conad, una società cooperativa con sede centrale a Bologna, nata dall’unione di sei cooperative che oggi opera indistintamente in tutte le regioni italiane.

Diversi sono stati negli anni i piccoli marchi che Conad ha inglobato nel suo brand ma di certo l’operazione più rilevante è avvenuta nel maggio 2019 quando ha rilevato tutte le attività italiane della francese Auchan. È grazie a questo investimento di un miliardo di euro che è diventato il primo gruppo in Italia scavalcando la Coop.

Conad è presente anche in Albania, Cina, Hong Kong, Kosovo, Malta e Repubblica di San Marino. Rimane sempre al passo con i tempi, anche a sostegno dell’ambiente. Ecco come la spesa cambia e tutto diventa più veloce con le ultimissime novità.

Conad, la spesa facile e veloce: ecco come

Conad cambia strategia per poter fare la spesa. La modalità classica rimane ma se ne aggiunge una nuova, comoda e veloce che di sicuro conquisterà quanto prima una gran fetta di clienti. Grazie all’app gratuita del marchio, tutto il mondo Conad diventa a portata di mano, per averlo direttamente sullo smartphone.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Lidl lo annuncia sui social: “Una grande opportunità per tutti”. Le novità non finiscono mai

I servizi dedicati ai clienti sono tanti e tutti pensati sia per velocizzare ma anche per semplificare la spesa alla quale, per via di altri impegni, si riesce a dedicare sempre meno.

Grazie a questo strumento digital le offerte sono sempre a portata di mano, come anche la Conad Card. Inoltre l’app ti offre uno strumento utilissimo per pagare in cassa direttamente con lo smartphone.

Si tratta di ConadPay, il servizio dell’app che permette a tutti i clienti Conad e possessori della fidelity card di pagare con facilità ma anche con la massima sicurezza.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Milano, apre il quarto supermercato della nota catena: l’attesa è finita

Non ci sono restrizioni, tutte le carte sono accettate ma per abilitare il pagamento è necessario il PIN, il riconoscimento con l’impronta digitale o quella del viso, in base alle proprie impostazioni.

IL TELEGIORNALE DI WWW.YESLIFE.IT DEL 26 APRILE 2022