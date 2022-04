Carlotta Mantovan. L’ex concorrente di “Miss Italia” e vedova del presentatore Fabrizio Frizzi ha una passione strepitosa che condivide sui social e che ha trasmesso alla figlia. Di cosa si tratta?

Non c’è niente di peggio che perdere una persona cara perché, davanti all’inesorabilità della morte, purtroppo non c’è assolutamente nulla che possiamo fare. Quando poi riguarda qualcuno che se ne va in giovane età, con ancora molto da dare, oltre al sentimento di tristezza emerge anche quello di incontenibile rabbia.

YESLOVE LEGGI LA STORIA DELLA NOSTRA RUBRICA DEL CUORE. VAI QUI

Fabrizio Frizzi, un volto così noto e familiare a tutti gli italiani, si è spento il 26 marzo 2018, lasciando attonito un paese intero che tanto ha apprezzato la sua eleganza, professionalità e simpatia. Il dolore più grande, ovviamente, è per la sua famiglia, per la vedova Carlotta Mantovan, rimasta sola a crescere la loro unica figlia, la piccola Stella, nata il 3 maggio 2013.

Carlotta Mantovan, la vita senza Fabrizio e tutto l’amore per la piccola Stella

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612)

Fabrizio Frizzi ha legato un grande capitolo della sua carriera al tradizionale concorso di bellezza di “Miss Italia” e alla famiglia che lo organizza, i Mirigliani. Ne ha tenuto le redini, infatti, per quindici anni (dal 1988 al 2002) per poi condurlo altre due ultime volte nel 2011 e nel 2012.

POTREBBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Maria Pia Calzone, scampagnata in famiglia: che fascino in mezzo alla natura – FOTO

Durante l’edizione del 2001 (vinta quell’anno da Daniela Ferolla), partecipò con il numero 06 e la fascia di Miss Veneto la giovane Carlotta Mantovan, all’epoca 19enne, che giunse al secondo posto sul podio finale. Nonostante 24 anni di differenza, scoppiò un forte sentimento tra la concorrente e Fabrizio Frizzi.

I due si sposarono il 4 ottobre 2014 e rimasero insieme per un totale di 16 anni, fino alla scomparsa prematura del presentatore a causa di un’emorragia cerebrale avvenuta a distanza di pochi mesi da un’ischemia che lo aveva colpito in precedenza.

Carlotta Mantovan non si è data per vinta, si è rimboccata le maniche per amore di sua figlia; dal 2018 al 2020 ha condotto con Pier Luigi Spada e Michele Mirabella il programma “Tutta salute” su Rai Tre. Ha poi affiancato Antonella Clerici nel remake di “Portobello”, in onda su Rai Uno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Un minuto di silenzio per le ventenni…” Anna Tatangelo jeans slacciati proprio lì – FOTO

Sempre molto discreta, è attenta a preservare la sua vita privata e quella della figlia. Attiva sui social network, sceglie con cura i post da pubblicare, la maggior parte dei quali mostra la sua più grande passione che condivide con Stella: quella per la natura e per gli animali, in particolare i cavalli.

L’equitazione e prendersi cura di questi esseri così eleganti e sensibili sembra che sia per lei il rimedio capace di donare pace e serenità.