Il duplice rifiuto di Emma Marrone sembra scandire le motivazioni che l’avrebbero allontanata, seppur col rammarico dei suoi fan, dalla nota trasmissione.

Prima di rifiutare ufficialmente la sua partecipazione al talent show di “X Factor” per quest’edizione 2022 e di sorvolare felicemente su territorio londinese pochi giorni fa, l’artista canora Emma Marrone aveva annunciato con altrettanta gioia di star iniziando a scrivere il suo nuovo disco.

YESLOVE LEGGI LA STORIA DELLA NOSTRA RUBRICA DEL CUORE. VAI QUI

A seguito della bella notizia, rilasciata su Instagram dall’artista di origini pugliesi soltanto tre settimane fa, Emma ha poi collaborato con il vincitore del “Festival Di Sanremo“, il suo più che adorato @blanchitobabe.

In questo inizio di maggio, invece, dopo le molteplici domande rivolte ad Emma da parte dei suoi fan a proposito della sua futura assenza nella trasmissione, pare che la verità sul suo conto stia pian piano venendo allo scoperto, cogliendo i suoi ammiratori di sorpresa. Il nocciolo della questione potrebbe, infatti, riguardare un imbarazzante aneddoto che prenderebbe in causa lo stesso da poco annunciato, e ormai ufficiale paladino, della nuova stagione di “X Factor”.

“Limoniamo?” Emma Marrone le avance respinte dietro al rifiuto a “X Factor”, lo zampino del rapper

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Michela Quattrociocche, avete visto la sua bimba? Identica alla mamma – FOTO

Sembra che ci sia uno stretto legame tra un precedente rifiuto che Emma dimostrò tempo addietro e la sua assenza di oggi davanti alle telecamere di Sky. Il quale però non avrebbe riguardato, in quell’occasione, la mera sfera professionale. Due anni prima delle sontuose nozze tra Fedez e la sua anima gemella, nel 2016, nell’occasione del compleanno della cantante, il rapper avrebbe inviato i suoi auguri alla diretta interessa in un modo assai bizzarro.

Su Twitter compare ancora oggi un ambivalente messaggio di Fedez in cui sembra invitare l’artista nativa di Firenze ad approcciare con lui in maniera vagamente ironica, ma al contempo molto intima.

Fedez scriveva difatti all’epoca di come il suo regalo per lei fosse: “un buono limone da consumarsi preferibilmente entro l’anno” corrente. Emma, però, dal canto suo: preferì rispondere sinteticamente e lasciando presto sfumare l’insolita questione. “Sei un mito“, liquidò così l’amato trentaduenne milanese, lasciando un filo di speranza alle reciproche schiere di fan, ma senza alludere ad altre risoluzioni.

Nel frattempo, nella serata di ieri 30 aprile, Fedez ha anch’esso mostrato al suo pubblico, ora più che mai in fervente attesa di assistere al suo ritorno sul piccolo schermo, un breve e inatteso video condiviso nelle storie del suo profilo Instagram. Nell’amorevole contenuto Fedez mostra ai suoi fan il parziale svolgimento di una videochiamata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “E Zenga cosa dice?”, Rosalinda Cannavò in una versione mai vista prima: il VIDEO lascia sbalorditi

Durante la quale si accinge ad inoltrare dei dolcissimi baci virtuali alle due meravigliose donne della sua vita. L’imprenditrice e insostituibile Chiara Ferragni e la piccola mascotte di casa, Vittoria. Entrambe come sempre gioiose di essere suo fianco: da lontano come nelle sfide più difficili.