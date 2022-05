Barbara D’Urso e le dure critiche su Instagram: lei è contenta per il risultato raggiunto ma il web infierisce contro di lei

Barbara D’Urso sa sempre come far parlare di sé. Non si sono ancora placate le indiscrezioni sul fatto che l’ex regina di Canale 5 potrebbe lasciare l’azienda di Berlusconi a breve, che arriva dell’altro “materiale caldo” che la riguarda.

Se in tanti sono sicuri del mancano rinnovo del contratto da parte di Mediaset per Carmelita, lei rimane in silenzio su questo e fa parlare per un nuovo studio. “Pomeriggio Cinque”, infatti, ieri ha cambiato location.

Ha abbandonato quella solita per trasferirsi nello studio 15 di Colono Monzese, lo stesso dal quale va in onda “Mattino Cinque News” con Francesco Vecchi e Federica Panicucci. “Uno studio super tecnologico, uno degli studi più moderni d’Europa” lo ha definito Barbarella che ha confermato che sarà in onda fino a metà giugno.

Barbara D’Urso, volano parole grosse: gli utenti non ci stanno

Novità e buoni numeri per Barbara D’Urso ma questo forse non basta più al pubblico. La conduttrice napoletana che da sempre ha diviso il web ed i telespettatori, è sempre più presa di mira ed i commenti che pungono non mancano nemmeno sotto i video più simpatici.

Barbarella infatti festeggia i risultati de “La Pupa e il Secchione” con un simpaticissimo reel ma non tutti apprezzano. “Grazie mille a tutti! Siete diventati 2.9 milioni❤️… Riconoscete questi outfit?? 😂 #vintage #colcuore❤️” la didascalia che si legge a corredo del filmato che mostra come Carmelita abbia scelto alcuni outfit vintage che aveva già indossato negli anni passati in alcune trasmissioni iconiche che ha condotto come il “Grande Fratello”.

Per alcuni utenti però non c’è nulla da festeggiare. Per lei ormai i giorni a Mediaset sono contati. Alcuni si dicono sicuri e felici del suo abbandono. I commenti sotto al post non sono del tutto piacevoli.

“Piersilvio ti ha trasferita in uno sgabuzzino, contenta tu 😮” commenta uno facendo riferimento alla messa in onda su Italia 1, “2.9 milioni di critiche per i tuoi fetecchiosi programmi spazzatura Flop” e poi la stoccata finale: “Sarai inviata …. Direttamente …….. a casa ……”.