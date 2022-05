Famila, per i clienti arriva il fantastico regalo ma scoppia la polemica: “Non è giusto, ripensateci”

Famila riesce sempre ad attirare l’attenzione, il fantastico regalo per tutti i clienti sta suscitando parecchio interesse e qualche polemica. Scopriamo di cosa si tratta.

La catena di supermercati ha origini italiane ed è presente sul territorio nazionale dal 1984, il marchio appartiene al gruppo tedesco Selex. I supermercati Famila sono dislocati in 257 negozi, 11 IperFamila, 104 Famila Superstore, 41 Famila Market e 101 Famila.

Con il tempo il marchio ha saputo inserirsi in un contesto di mercato tale da soddisfare in tutto e per tutto i clienti ad ogni acquisto. Il rapporto qualità prezzo che offre Famila è imbattibile e per questo motivo la catena di supermercati ha raggiunto vette altissime. In queste ore il marchio ha deciso di fare uno strepitoso regalo ai clienti, scopriamo di cosa si tratta.

L’offerta è valida fino al 14 maggio, conviene affrettarsi

“Con 30€ di spesa (scontrino unico, multipli inclusi) per te la TOVAGLIA ANTIMACCHIA (cm.140×180) a soli 3,90€. Scopri la nostra #convenienzaonline e le altre OFFERTE EXTRA: noixte.net/volantino-extra *Offerte valide fino al 14 maggio nei Famila Superstore di Puglia, Molise, Calabria e Monte di Procida”, si legge sui canali social Famila.

Un regalo che in molti stavano aspettando, con soli 30 euro di spesa, da Famila è possibile ricevere una strepitosa tovaglia antimacchia con un piccolo prezzo aggiuntivo di 3,90 euro.

Milioni di clienti hanno preso di buon occhio questa opportunità e sui social è scoppiato il putiferio: “La vogliamo a tutti i costi, era ora!” scrive una cliente che non aspettava altro, “Finalmente Famila, questo si che è un pensiero gentile”, si legge sotto un altro commento.

L’offerta è valida nei Famila Superstore di Puglia, Molise, Calabria e Monte di Procida fino al 14 maggio. Purtroppo qualche cliente ha avuto da ridire, “Non è giusto, ripensateci” scrive una signora che non vive nelle zone sopracitate, sottolineando il fatto che anche lei avrebbe gradito il fantastico omaggio.

Ma ad ogni modo non serve disperarsi, da Famila è possibile accumulare anche coupon per aggiudicarsi tantissimi premi in palio.