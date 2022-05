Il Volo, il nuovo annuncio sorprende tutti: l’emozione è fortissima. Fan al settimo cielo

Il Volo sorprende ancora tutti. Il trio di tenori non si ferma: le novità che arrivano superano sempre le aspettative

Il Volo si prepara a tornare finalmente live questa estate in tutta Italia con il tour Il Volo live in concert per recuperare lo stop dei due anni dovuti alla pandemia ed i concerti che erano in programma per il 2020. La primissima tappa è prevista per il 3 e 4 giugno all’Arena di Verona. Un inizio scoppiettante per Gianluca, Ignazio e Piero che sono attesi, ormai, in tutto il mondo.

Prima per loro un altro importante evento: l’Eurovision Song Contest. Quest’anno, infatti, saranno ospiti sul palco di Torino. Il 12 maggio i giovani cantanti amatissimi in tutto il mondo, dopo sette anni dalla loro esibizione in rappresentanza dell’Italia, torneranno sul prestigiosissimo palco internazionale. Oltre a questo un’altra bellissima novità annunciata poche ore fa.

Il Volo, è avvenuto davvero: la novità

10 anni di carriera racchiusi in un concerto che si preannuncia un viaggio magnifico. Così potremmo definire la tournee che Il Volo sta preparando, unendo i loro grandi successi, quelli dei compositori del Novecento e tutti i nuovi brani estratti dall’ultimo disco Il Volo sings Morricone.

Manca ormai pochissimo, l’abbiamo detto, non solo per le date italiane ma anche per quelle internazionali. Proprio poche ore fa l’annuncio che ha mandato in visibilio tutti i fan: “Ciao a tutti! Siamo contenti di annunciarvi che sono aperte le prevendite per il Fanclub delle due nuove date australiane del nostro Tour! 18 ottobre – ST KILDA, VIC – Palais Theatre 24 ottobre – SYDNEY, NSW – State Theatre. Chi di voi ci sarà? Nelle stories trovate il link per iscrivervi ☀️” hanno scritto i tre tenori sul loro profilo Instagram.

Inutile dire che l’euforia dei fan è andata a mille. I commenti si sono accavallati gli uni sugli altri a ruota continua ed i fan più sfegatati hanno fatto a gara per iscriversi.

“Felicissima per voi!!🔥🔥🔥😍😍😍❤️❤️❤️ Australia!! 🌏 Un altro paese che resterá incantato, impazzirà dalle vostre voci e della vostra presenza! 👍👌👏🔝 Da qua é troppo lontano😁, ma come sempre ci saró col cuore e con la mente ovunque sarete❤️ 😘😘😘” scrive una dei tanti fan e molti altri chiedono una data per Napoli. Arriverà mai? Staremo a vedere!